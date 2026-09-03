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¿Se cumple el deseo de Gasperini? La Roma estudia un sorprendente movimiento por el ex del Crystal Palace Wilfried Zaha
Gasperini busca la pieza que falta
La Roma disfrutó sobre el papel de un productivo mercado de fichajes de verano, al asegurar las llegadas de Santiago Castro, Rodrigo Mora, Konstantinos Koulierakis, Nahuel Molina, Leonardo Balerdi y Marten De Roon. Sin embargo, el técnico Gasperini ha seguido mostrándose firme sobre una ausencia evidente en su plantilla: un atacante natural para la banda izquierda.
El conjunto romanista estuvo activo en las últimas horas del mercado, con negociaciones el último día por Jamie Lewelling, del VfB Stuttgart, después de haber sido vinculado previamente con Mason Greenwood y Crysencio Summerville. Finalmente, no se cerró ningún acuerdo antes de que se agotara el tiempo, lo que dejó un hueco en la plantilla que Gasperini está desesperado por cubrir.
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Zaha surge como una solución veterana
El principal nombre que aparece en los informes italianos es el del exicono del Crystal Palace Wilfried Zaha. Según La Gazzetta dello Sport, el internacional marfileño de 33 años es actualmente agente libre tras la expiración de su contrato con el Galatasaray el 30 de junio, después de haber pasado los últimos 18 meses cedido en la MLS con el Charlotte FC.
Zaha aporta una gran experiencia al máximo nivel, tras haber disputado un récord de 458 partidos con el Crystal Palace en dos exitosas etapas en el sur de Londres. Durante su etapa en Inglaterra, se consolidó como uno de los especialistas más temidos de la Premier League en el uno contra uno, marcando 90 goles en todas las competiciones, incluidos 68 en la máxima categoría inglesa.
Opciones alternativas en el radar
Aunque Zaha es una opción que acapara titulares, según se informa la Roma mantiene abiertas sus opciones con otros veteranos agentes libres que podrían encajar en el sistema de Gasperini. Entre los nombres que está evaluando figura Raphael Guerreiro, el versátil extremo que pasó por Borussia Dortmund y Bayern de Múnich. Guerreiro está actualmente disponible tras una destacada etapa de 10 años en la Bundesliga, y ofrece un alto nivel de calidad técnica y flexibilidad táctica.
Otro candidato mencionado por La Gazzetta dello Sport es Krepin Diatta, de 27 años. El internacional senegalés dejó el Mónaco a principios de este verano tras una etapa de cinco años en la Ligue 1 y representa un perfil ligeramente más joven en comparación con Zaha y Guerreiro.
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Obstáculos de inscripción en Europa
Si la Roma decide finalmente activar una operación por Zaha o cualquier otro agente libre, hay un importante obstáculo administrativo en lo que respecta a las competiciones europeas. El conjunto giallorosso ya ha presentado su lista para la fase de liga de la Champions League y, aunque solo ha utilizado 24 de un máximo de 25 plazas, las inscripciones ya están cerradas.
El club no podrá inscribir a ningún nuevo fichaje en su lista de la UEFA hasta el próximo plazo de inscripción, que vence a las 22.59 GMT (23.59 CET) del 4 de febrero.
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