La Roma disfrutó sobre el papel de un productivo mercado de fichajes de verano, al asegurar las llegadas de Santiago Castro, Rodrigo Mora, Konstantinos Koulierakis, Nahuel Molina, Leonardo Balerdi y Marten De Roon. Sin embargo, el técnico Gasperini ha seguido mostrándose firme sobre una ausencia evidente en su plantilla: un atacante natural para la banda izquierda.

El conjunto romanista estuvo activo en las últimas horas del mercado, con negociaciones el último día por Jamie Lewelling, del VfB Stuttgart, después de haber sido vinculado previamente con Mason Greenwood y Crysencio Summerville. Finalmente, no se cerró ningún acuerdo antes de que se agotara el tiempo, lo que dejó un hueco en la plantilla que Gasperini está desesperado por cubrir.