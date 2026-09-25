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«¡Se convertirá en uno de los mejores jugadores del mundo!»: Vincenzo Montella lanza una atrevida afirmación sobre Kenan Yildiz en medio del golpe por la lesión
Montella aborda el doble revés por lesión de Calhanoglu y Yildiz
Según La Gazzetta dello Sport, el seleccionador de Turquía, Vincenzo Montella, reconoció que medirse a la élite europea sin los mediapuntas clave Hakan Calhanoglu y Kenan Yildiz supone un enorme obstáculo táctico. Antes de los próximos partidos de la Nations League, el técnico confirmó que ambas estrellas siguen de baja junto al defensa Mert Muldur.
Montella reconoció que la ausencia de líderes consolidados le obliga a dar entrada a jugadores más jóvenes de la plantilla en partidos competitivos de alta intensidad antes de lo previsto.
"Sin Calhanoglu y Yildiz, Turquía no es la misma", admitió Montella. "Al principio, Muldur también se perderá los partidos. Será una prueba para los jugadores nuevos, aunque con cuatro partidos, inevitablemente todo se vuelve más difícil".
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Un entrenador avala a la joven promesa de la Juventus Yildiz para convertirse en una superestrella mundial
A pesar de la ausencia por lesión de Yildiz, Montella deshizo en elogios hacia el atacante de 21 años de la Juventus, trazando comparaciones tácticas con la leyenda italiana Alessandro Del Piero. El seleccionador de Turquía subrayó que Yildiz posee un talento técnico poco común y una gran flexibilidad, y predijo que pronto estará entre los jugadores de élite del fútbol mundial.
Montella señaló que la capacidad de Yildiz para irse hacia dentro desde posiciones abiertas le convierte en un creador de juego moderno devastador.
"Kenan Yildiz se convertirá en uno de los mejores jugadores del mundo", elogió Montella. "Incluso cuando Ale empezaba, las comparaciones con Baggio eran constantes. Tiene talento; tiene el potencial de un gran jugador. Quizá hoy Kenan no sea un clásico número 10, pero a esa edad te transformas, y puedes jugar como número 10 incluso partiendo desde la banda y yendo hacia dentro".
Emocionante reencuentro a la vista ante la Italia de Roberto Mancini
Centrando ahora su atención en el próximo doble enfrentamiento de Turquía contra Italia, Montella admitió sentir una profunda emoción por medirse a su país natal. El duelo le enfrentará a su excompañero en la Sampdoria Roberto Mancini, a quien Montella señaló como la figura ideal para liderar el resurgir de la selección italiana.
Montella destacó que ambas naciones están integrando activamente talento joven mientras se reconstruyen tras sus recientes decepciones en el Mundial.
«Me habría gustado enfrentarme a todos, pero no a Italia, y menos aún dos veces en pocos días. Estaré muy emocionado, lo sé», declaró Montella. «Jugué con Mancini en la Samp; hay estima, respeto y afecto. Creo en él; tiene la experiencia y los conocimientos para devolver a Italia a lo más alto. Es la persona adecuada».
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Turquía apunta a competir de tú a tú contra las mejores selecciones de Europa
Turquía se prepara para abrir su campaña en el Grupo A1 de la Liga de Naciones contra Francia antes de medirse a Italia en dos partidos consecutivos. Montella subrayó que, pese a las importantes ausencias en la plantilla, su equipo debe mantener la disciplina táctica para poder competir con una oposición de élite.
La selección turca ultimó los preparativos de los partidos antes de un exigente calendario internacional.
«Francia tiene una calidad y un grupo de jugadores que no tiene comparación con ningún otro», concluyó Montella. «Han recuperado el entusiasmo con Zidane, pero para ellos tampoco será fácil. En cuanto a los dos partidos contra Italia, espero que sean muy equilibrados».
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