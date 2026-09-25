Según La Gazzetta dello Sport, el seleccionador de Turquía, Vincenzo Montella, reconoció que medirse a la élite europea sin los mediapuntas clave Hakan Calhanoglu y Kenan Yildiz supone un enorme obstáculo táctico. Antes de los próximos partidos de la Nations League, el técnico confirmó que ambas estrellas siguen de baja junto al defensa Mert Muldur.

Montella reconoció que la ausencia de líderes consolidados le obliga a dar entrada a jugadores más jóvenes de la plantilla en partidos competitivos de alta intensidad antes de lo previsto.

"Sin Calhanoglu y Yildiz, Turquía no es la misma", admitió Montella. "Al principio, Muldur también se perderá los partidos. Será una prueba para los jugadores nuevos, aunque con cuatro partidos, inevitablemente todo se vuelve más difícil".