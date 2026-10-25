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Traducido por

¿Se convertirá el Clásico en una catástrofe? Mourinho, ante una prueba aterradora

Barcelona vs Real Madrid
Barcelona
Real Madrid
Primera División
L. Yamal
T. Courtois
J. Mourinho
Raphinha
FEATURES
Analysis
España
Bélgica
Portugal
Brasil

La defensa madridista, en una difícil misión para proteger su portería

El Real Madrid afronta el Clásico ante el Barcelona, previsto para la noche del domingo en la décima jornada de LaLiga, en medio de preocupaciones defensivas que se multiplican ante la arrolladora potencia ofensiva de su rival.

El equipo de José Mourinho solo ha conseguido mantener su portería a cero en dos ocasiones durante los primeros 12 partidos de la presente temporada, antes de recibir un nuevo golpe con la baja de su portero Thibaut Courtois en el último momento por una indisposición, antes de que surgieran informaciones contradictorias sobre su posible regreso y su participación en el encuentro, que decidirá el reconocimiento médico.

El Barcelona recibe a su rival tradicional después de haber marcado 39 goles en los primeros 9 partidos de la liga española, a un promedio superior a los 4 goles por encuentro, mientras que el Real Madrid se verá obligado a disputar el choque sin su portero titular, según el parte médico emitido por el club este domingo al mediodía.

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  • La defensa del Real Madrid no aguanta y el Barcelona aprovecha cada oportunidad

    Los problemas defensivos del Real Madrid se arrastran desde la temporada pasada, ante las dificultades del equipo para aplicar un sistema defensivo colectivo sólido, con críticas dirigidas a los jugadores de la línea ofensiva por no ofrecer el apoyo defensivo requerido.

    El equipo de Mourinho solo logró dejar su portería a cero ante el Málaga y el Villarreal en la Liga, y ambos partidos se disputaron en el estadio Santiago Bernabéu, según una estadística publicada por el diario As antes del encuentro.

    Esto refleja la magnitud del reto que le espera al técnico portugués frente al ataque del Barcelona, que presenta cifras excepcionales desde el inicio de la temporada, al ganar sus nueve primeros partidos en la liga, marcando 39 goles, mientras que su portería ha sido batida en 9 ocasiones, igualando el récord del mejor arranque en la historia de la competición, logrado por el Real Madrid en la temporada 1968-1969.

    Además, el conjunto catalán alcanzó los 50 goles (y recibió 15) en 12 partidos entre todas las competiciones, según las estadísticas.

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  • Yamal y Raphinha: un ataque arrollador

    Lamine Yamal se perfila como una de las armas ofensivas más destacadas del Barcelona, después de haber marcado 8 goles y dado 6 asistencias en sus primeros 9 partidos de Liga, alcanzando así 14 contribuciones goleadoras, según las estadísticas de "Opta".

    El Barcelona cuenta con más de una fuente de peligro, gracias a la eficacia ofensiva que ha mostrado el equipo durante sus grandes victorias, entre ellas el triunfo ante el Elche por 5-0, ante el Valencia por cinco goles sin respuesta, ante el Racing de Santander por 7-2, antes de imponerse al Real Betis por 5-2.

    Y pese a la derrota del Barcelona ante el Paris Saint-Germain por 2-4 en la Liga de Campeones, su historial doméstico confirma su capacidad para castigar cualquier bajón defensivo, lo que coloca a los jugadores del Real Madrid ante la necesidad de reducir los espacios e impedir que el balón llegue con facilidad a las claves del juego ofensivo.

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  • Temores por la ausencia de Courtois

    Los problemas del Real Madrid aumentaron pocas horas antes del Clásico, después de que el club anunciara la baja de Thibaut Courtois por síntomas de gripe, y la posterior convocatoria del joven portero Illia Voloshyn en su lugar.

    En caso de ausencia de Courtois, supondría un duro golpe para el conjunto blanco, sobre todo porque el guardameta belga había sido un elemento decisivo para salvar a su equipo en los últimos partidos, en un momento en el que el Real Madrid necesita una actuación defensiva más sólida para hacer frente al ataque del Barcelona.

    Thibaut Courtois disputó 12 partidos con el Real Madrid en LaLiga y en la Liga de Campeones antes del Clásico, con un total de 1.080 minutos, en los que encajó 14 goles y detuvo 45 disparos, mientras que mantuvo la portería a cero en solo dos encuentros, según las estadísticas de la página oficial del Real Madrid.

    A nivel de LaLiga en solitario, el guardameta belga disputó 9 partidos y encajó 9 goles, y detuvo 29 disparos con un porcentaje de paradas del 76,3%.

    En cualquier caso, Mourinho se encuentra ante una prueba táctica compleja y aterradora que podría convertir el Clásico en una catástrofe, ya que el reto no se limita a suplir la ausencia de su portero titular, sino que se extiende a corregir el fallo colectivo que permitió a los rivales llegar a su portería de forma reiterada, ante la fuerza del arsenal ofensivo del Barcelona.

    Mejorar la presión desde la línea delantera y reducir los espacios entre líneas serán dos factores decisivos si el Real Madrid quiere limitar el peligro del Barcelona y volver con un resultado positivo del Clásico.

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