¿Se convertirá el Clásico en una catástrofe? El golpe de Courtois pone a Mourinho ante una prueba aterradora

El Real Madrid afronta el duelo del Clásico ante el Barcelona, previsto para la noche del domingo en la décima jornada de LaLiga, en medio de crecientes temores defensivos frente a la arrolladora potencia ofensiva de su eterno rival.

El equipo de José Mourinho solo ha logrado dejar su portería a cero en dos ocasiones durante los primeros 12 partidos de la presente temporada, antes de recibir un nuevo golpe con la baja de su portero Thibaut Courtois en el último momento debido a una indisposición.

La crisis llega en un momento de máxima sensibilidad, ya que el Barcelona recibe a su rival tradicional después de marcar 39 goles en los primeros 9 partidos de la liga española, a un promedio superior a los 4 goles por encuentro, mientras que el Real Madrid se verá obligado a disputar el duelo sin su portero titular, según el parte médico emitido por el club este domingo al mediodía.