Según SPORT, el Real Madrid prepara una oferta de 223 millones de euros (192 millones de libras/255 millones de dólares) por Olise. Según SPORT, la oferta incluye 190 millones de euros fijos y 33 millones en variables por objetivos.

Esta cifra superaría los 222 millones que el PSG pagó al Barcelona por Neymar en 2017, convirtiendo al francés en el fichaje más caro de la historia.

Durante su última campaña electoral, el presidente del club prometió: «Haré la mayor oferta de la historia del Real Madrid a un equipo europeo», y ahora parece dispuesto a cumplirla.







