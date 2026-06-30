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Michael OliseGetty Images
Mohamed Saeed

Traducido por

Se conocen los detalles de la oferta récord del Real Madrid por Michael Olise: el fichaje del extremo francés, que superaría los 222 millones de euros de Neymar, podría arrebatar al Bayern de Múnich a su objetivo

M. Olise
Real Madrid
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El Real Madrid prepara una oferta récord por la estrella del Bayern de Múnich, Michael Olise, para formar una nueva generación de «Galácticos». De concretarse, superaría el récord actual, en poder del París Saint-Germain.

  • Una oferta sin precedentes por valor de 223 millones de euros

    Según SPORT, el Real Madrid prepara una oferta de 223 millones de euros (192 millones de libras/255 millones de dólares) por Olise. Según SPORT, la oferta incluye 190 millones de euros fijos y 33 millones en variables por objetivos.

    Esta cifra superaría los 222 millones que el PSG pagó al Barcelona por Neymar en 2017, convirtiendo al francés en el fichaje más caro de la historia.

    Durante su última campaña electoral, el presidente del club prometió: «Haré la mayor oferta de la historia del Real Madrid a un equipo europeo», y ahora parece dispuesto a cumplirla.



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  • Michael Olise France 2026Getty

    El Bayern de Múnich se mantiene firme con respecto a la estrella francesa

    A pesar de las especulaciones, el Bayern de Múnich no quiere vender a su joya. El extremo de 24 años es clave en el Allianz Arena y tiene contrato hasta 2029.

    El presidente del Bayern, Herbert Hainer, ha rechazado públicamente los rumores surgidos en Madrid.

    Al respecto, Hainer insistió: «El Madrid puede ahorrarse el esfuerzo, porque el Bayern no quiere vender a Michael». Y añadió: «Tenemos una muy buena relación con el Real Madrid; se pusieron en contacto conmigo para decirme que no tienen absolutamente ningún contacto con Olise y que no quieren estas especulaciones constantes en los medios de comunicación».

  • Olise busca aclarar su futuro

    Tras una temporada estelar y un Mundial 2026 muy productivo junto a Kylian Mbappé, el valor de Olise nunca ha estado tan alto. Según algunas informaciones, el extremo habría solicitado una reunión con los responsables del Bayern para conocer su postura y determinar si el club estaría dispuesto a negociar en caso de que llegara una oferta «escandalosa».

    El interés del Santiago Bernabéu no es el único factor, pues Olise sabe que varios clubes de élite siguen su situación.

    Pero la idea de reunirse con Mbappé en Madrid y formar parte del «Dream Team» de muchos aficionados podría ser irresistible. Mientras el jugador busca dialogar con sus actuales responsables, la directiva del Bayern debe decidir su valoración.


  • Scotland v Brazil: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    El verano de la transformación del Real Madrid

    El Real Madrid ha sido muy activo en este mercado, fichando a cuatro jugadores para recuperar el nivel tras dos temporadas decepcionantes. La llegada de Olise se ve como la pieza final para dominar en España y Europa.

    El club emitió un comunicado para desmentir las negociaciones con el gigante alemán, pero la intensidad de las últimas informaciones indica que el fichaje se está preparando.

    De confirmarse, sería histórico y acabaría con los nueve años de Neymar como fichaje más caro del mundo.