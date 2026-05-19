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Se conoce la fecha en que el Real Madrid anunciará el regreso de José Mourinho: el «Special One» está listo para responder a la llamada de auxilio del Santiago Bernabéu
Se fija la fecha del anuncio del regreso de Mourinho
Según ESPN, el Real Madrid anunciará el regreso de José Mourinho como entrenador el domingo o lunes, tras el último partido de La Liga contra el Athletic en el Bernabéu.
Será un reencuentro espectacular con el técnico que ya lo dirigió entre 2010 y 2013. Mourinho ya se ha despedido del Benfica, donde pasó la última temporada.
Aunque había dicho que tenía un 99 % de posibilidades de quedarse en Lisboa, el atractivo de la capital española ha sido irresistible.
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Se ha alcanzado un acuerdo para un contrato de dos años.
Mourinho ha alcanzado un acuerdo verbal para entrenar al Real Madrid por dos años. Aunque aún no se han firmado los documentos, el «Special One» ya habló de su futuro tras acabar la Liga portuguesa.
El presidente Florentino Pérez recurrió de nuevo a él tras quedar segundos en La Liga, por detrás del Barcelona, y caer en cuartos de la Champions.
«Aún no he tenido noticias del Real Madrid, pero ninguno de nosotros es ingenuo, y hay conversaciones entre [mi agente] Jorge [Mendes], el presidente y la directiva del club», declaró Mourinho recientemente.
Añadió: «Hablaré personalmente con el Real Madrid la semana que viene y entonces tomaré una decisión. Hasta ahora, solo ha habido conversaciones entre el Real Madrid y Jorge Mendes, no conmigo».
Cómo podrían afectar las elecciones de Madrid al nombramiento de Mourinho
Pérez convocó elecciones la semana pasada; los candidatos tienen hasta este sábado 23 de mayo para inscribirse.
Pérez ya anunció que se presentará a la reelección, mientras que el empresario Enrique Riquelme dijo el lunes que decidiría «en dos o tres días» si competía. Si Pérez no tiene oposición, será reelegido automáticamente; de lo contrario, habrá campaña.
Según ESPN, Pérez estudia incluir una cláusula en el contrato de Mourinho que permitiría a Riquelme, si ganara, prescindir del técnico luso y elegir otro.
Pese a ello, Pérez, artífice del fichaje, sigue defendiendo a Mourinho por haber elevado la competitividad del club y sentar las bases de una década de éxitos.
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Abordar la crisis en el Bernabéu
Se espera que Mourinho reemplace a Álvaro Arbeloa, quien sustituyó a Xabi Alonso en enero. Ninguno de los dos técnicos ganó títulos, dejando al Madrid sin trofeos por dos años consecutivos.
Según informes, el portugués exigirá máximo compromiso y modificará la pretemporada y la rotación para reducir las lesiones que han lastrado al equipo en las dos últimas temporadas.