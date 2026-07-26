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JJ Gabriel Manchester United 2025-26Getty Images
Donny Afroni

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Se conoce la fecha en que el prodigio de 15 años JJ Gabriel podría debutar en partido oficial con el Manchester United, mientras el «pequeño Messi» aguarda su estreno en la pretemporada

J. Gabriel
Manchester United
Premier League
Amistosos

Los aficionados del Manchester United esperan con impaciencia la llegada de JJ Gabriel, la joven promesa de 15 años apodada «Kid Messi» en la cantera de Carrington. Viajó con el primer equipo para el amistoso en Noruega, pero Michael Carrick lo mantuvo en el banquillo, lo que hace preguntarse a los seguidores cuándo debutará oficialmente con la camiseta roja.

  • El retraso del estreno en Noruega

    Las expectativas sobre Gabriel son altísimas, pero el United quiere gestionar con cuidado el desarrollo de este joven de 15 años. Su inclusión en la gira de pretemporada en Noruega sorprendió y alimentó los rumores de que podría debutar como uno de los jugadores más jóvenes de la historia del club.

    Aun así, Gabriel se quedó en el banquillo en el 5-0 ante el Rosenborg y vio cómo otros canteranos brillaban.

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  • JJ Gabriel Manchester United 2026-27Getty Images

    Cronología de la presentación de JJ Gabriel como jugador sénior

    Carrick gestiona con calma el crecimiento de Gabriel y lo protege de la presión mediática. Aun así, el joven ya cumple tareas de jugador veterano, como atender a los aficionados.

    Según el Manchester Evening News, las primeras rondas de la Carabao Cup son su oportunidad más cercana de debutar, pues no cumplirá 16 años hasta el 6 de octubre y aún no puede inscribirse en todas las competiciones del primer equipo; sin embargo, la tercera o cuarta ronda de la Copa de la Liga podrían ser el momento ideal para una breve aparición.

  • Un mensaje de paciencia

    En Carrington creen que su momento llegará cuando su físico se adapte a su nivel técnico. De momento, sigue siendo la estrella de la plantilla juvenil y el cuerpo técnico evalúa a diario su progreso para decidir cuándo estará listo para la exigencia física de la Premier League.

    Mientras tanto, Gabriel publicó en Instagram: «Paciencia». Aunque no jugó en Noruega, acaparó la atención en el estadio. Los aficionados hicieron cola para fotografiarse con él y pedirle autógrafos, lo que refleja la gran expectación que genera este talento de la cantera del United.

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  • JJ GabrielGetty

    El ascenso de un prodigio

    Gabriel, tras formarse en las canteras de Chelsea, Arsenal y West Ham, fichó por el United en 2022 y ya se consolidó como una de las jóvenes promesas del fútbol inglés. Debutó con el sub-18 marcando dos goles ante el Leeds. La temporada pasada anotó 26 tantos y dio cuatro asistencias en 29 partidos entre la Premier League sub-18 y la FA Youth Cup, lo que le valió el premio al Jugador de la Temporada de la Premier League sub-18.

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