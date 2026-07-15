Se conoce el resultado de la prueba de esfuerzo de Cole Palmer, mientras el nuevo entrenador del Chelsea, Xabi Alonso, insiste en la forma física tras las pobres estadísticas de carrera de la temporada 2025-26

El inicio de la era Alonso en el Chelsea se ha caracterizado por un marcado giro hacia el aspecto físico, y las primeras sesiones de pretemporada han suscitado comparaciones con los métodos de alta intensidad del exentrenador Mauricio Pochettino, según la BBC. Tras una temporada en la que los Blues terminaron décimos y tuvieron dificultades para mantener una intensidad constante, el nuevo entrenador está decidido a garantizar que sus jugadores ya no se queden atrás en cuanto a capacidad de carrera.

Para lograrlo, ha traído un equipo de entrenadores especializados, entre los que destaca Ismael Camenforte López, encargado de mantener un ritmo muy alto en los ejercicios. Su mensaje inicial habla de «alma, determinación y buena energía», pero la carga de trabajo deja claro que la preparación física es la prioridad antes de que las sesiones tácticas tomen el relevo en la próxima gira mundial de pretemporada.



