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Se conoce el plan de Rubén Amorim para la temporada 2026-27, mientras el exentrenador del Manchester United descarta volver a Portugal
Tomarse un año sabático
Según A BOLA, Amorim tiene un plan claro. El técnico, de 41 años, planea un año sabático oficial en la temporada 2026-27 para formarse y mejorar sus competencias. Aunque su nombre suena para varios equipos europeos, incluida la Premier League, no tiene prisa por fichar y prefiere estudiar el fútbol de élite sin distracciones.
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Intercambio de ideas con directivos de alto nivel
Durante su descanso, Amorim viajará y compartirá experiencias con otros entrenadores de élite para renovar ideas. Pasó de Casa Pia a SC Braga y de ahí al primer plano del fútbol profesional. Sus exitosas etapas en Braga y Sporting CP lo llevaron directamente al Manchester United, por lo que esta reflexión será su primera pausa como entrenador.
Descarta volver a Portugal
Amorim es muy respetado en Portugal, pero por ahora no piensa volver a la primera división. Aunque siente afecto por el Benfica, donde jugó y es aficionado, y logró éxitos con el Sporting CP, su futuro está en el extranjero. Solo una oferta muy lucrativa o prestigiosa de un gran club extranjero le haría cambiar de idea. De momento, entrenar en la liga que lo lanzó es un capítulo cerrado.
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¿Y ahora qué?
De cara al futuro, Amorim probablemente dedicará los próximos meses a observar el mercado europeo mientras disfruta de su año sabático. Tras completar su etapa de estudio y perfeccionamiento táctico, se espera que regrese al fútbol de élite con energías renovadas, a la espera del proyecto adecuado de un gran club extranjero.
Probablemente siga de cerca al United, tercero en la Premier bajo la dirección de Michael Carrick, que el lunes visita al Brentford.