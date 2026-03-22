Tal y como reveló Christian Falk, responsable de fútbol de Bild, en el programa de televisión «BILD Sport bei WELT TV», el centrocampista del club más laureado de Alemania no viajará el lunes con la selección alemana, como estaba previsto, sino que se quedará en Múnich para recuperarse de su lesión.
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¡Se confirman los temores! Parece que la estrella del FC Bayern de Múnich no podrá viajar con la selección alemana. ¿Llegará el sustituto del VfB Stuttgart?
Por lo tanto, es muy probable que no esté disponible para la selección alemana y el seleccionador Julian Nagelsmann en los dos partidos amistosos contra Suiza el viernes y contra Ghana el lunes siguiente.
La decisión se tomó tras un nuevo examen médico realizado el domingo. Los responsables del Bayern habrían acordado con la DFB no correr ningún riesgo con el jugador de 22 años.
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Pavlovic se perderá el partido contra el Bayern por molestias en la cadera
Pavlovic se perdió el partido de la Bundesliga del Bayern el sábado pasado debido a molestias en la cadera. Según el director deportivo del FCB, Christoph Freund, el jugador de 22 años «ha jugado mucho últimamente y se ha quejado de molestias. Sería malo para todos los implicados que acabara sufriendo una lesión más grave. Tenemos que ser cautelosos». Ya en la victoria por 4-1 en la Liga de Campeones contra el Atalanta de Bérgamo fue sustituido porque no se encontraba bien.
No está claro si Pavlovic podrá viajar más adelante para los próximos partidos internacionales. Según informaciones de Bild, Nagelsmann convocará, al menos por el momento, a Angelo Stiller, del VfB Stuttgart. El jugador de 24 años sería, tras Deniz Undav, Jamie Leweling, Alexander Nübel y Josha Vagnoman, el quinto profesional del equipo suabo en la convocatoria de la DFB.
FC Bayern de Múnich, calendario: los próximos partidos del FCB
Fecha
Hora
Partido
Sábado, 4 de abril
15:30
SC Friburgo - FC Bayern (Bundesliga)
Martes, 7 de abril
21:00
Real Madrid - FC Bayern (Liga de Campeones)
Sábado, 11 de abril
18:30
FC St. Pauli - FC Bayern (Bundesliga)
Miércoles, 15 de abril
21:00
FC Bayern - Real Madrid (Liga de Campeones)
Domingo, 19 de abril
17:30
FC Bayern - VfB Stuttgart (Bundesliga)