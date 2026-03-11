AFP
Traducido por
Se confirma la lesión en el tendón de la corva de Alphonso Davies, mientras que el Bayern de Múnich también descarta a Jamal Musiala y Jonas Urbig
Pesadillas recurrentes para Davies y Musiala
A pesar de entrar en el partido como suplente en la segunda parte, la aparición de Davies se vio truncada en el minuto 70, con el Bayern ganando por 6-0. El internacional canadiense se desplomó en cuclillas tras una aparente lesión sin contacto, agitando los brazos con frustración antes de ser consolado en la banda por Tom Bischof y el entrenador Kompany. El contratiempo es especialmente devastador para el lateral, que acababa de regresar en diciembre tras una rotura del ligamento cruzado anterior. El partido terminó con más inquietud para Kompany, ya que Musiala, que solo había regresado en enero tras romperse la pierna en el Mundial de Clubes del año pasado, se vio obligado a abandonar el campo cojeando en el tiempo añadido tras sufrir un problema recurrente en el tobillo.
- Getty Images Sport
El Bayern publica una actualización sobre el trío
Un comunicado del club confirmó que estos dos jugadores y el portero Urbig «estarán fuera de juego durante un tiempo», y aclaró que: «Davies sufrió una distensión muscular en el tendón de la corva derecho, mientras que al portero Urbig se le ha diagnosticado una conmoción cerebral. Musiala sufrió una reacción al dolor de su lesión de tobillo del verano pasado. Los tres fueron examinados minuciosamente por el departamento médico del club».
Preocupación por el portero Urbig, que sufre una conmoción cerebral.
Si bien la pérdida de Davies y Musiala supone un duro golpe para el gigante bávaro, la preocupación en torno a Urbig causará serios quebraderos de cabeza a Kompany. El campeón alemán ya está lidiando con los problemas físicos de Manuel Neuer, que no pudo disputar el partido de mitad de semana contra el Atalanta tras sufrir una lesión en la pantorrilla el viernes pasado. Urbig, considerado desde hace tiempo el heredero del trono de Neuer, parece que se perderá el partido de la Bundesliga de este fin de semana contra el Bayer Leverkusen debido al protocolo de conmoción cerebral, lo que significa que Sven Ulreich podría sustituirlo si Neuer sigue sin estar disponible.
- Getty Images Sport
Kompany se enfrenta a un dilema de selección.
Con tres titulares indisponibles, se pondrá a prueba la profundidad de la plantilla. El club concluyó su comunicado oficial señalando que «los tres fueron examinados minuciosamente por el departamento médico del club para determinar el alcance total de las bajas». Con la batalla por la Liga de Campeones, la Bundesliga y la DFB-Pokal cada vez más intensa, Kompany esperará poder contar pronto con el trío.
Anuncios