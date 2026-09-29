Getty Images Sport
Traducido por
«Sé cómo ocurrió»: el exguardameta Joe Hart rompe su silencio sobre el veredicto de culpabilidad del Manchester City y defiende los logros del club
El City, declarado culpable en medio de sus planes de apelación
La semana pasada surgieron informaciones que afirmaban que el Manchester City ha sido declarado culpable de la gran mayoría de los 115 cargos financieros presentados contra él por la Premier League. Las acusaciones se centran principalmente en la afirmación de que el club infló ingresos por patrocinios procedentes de empresas vinculadas y utilizó pagos no registrados en la contabilidad para eludir la estricta normativa.
A pesar del contundente fallo, el club del Etihad está preparando una apelación sólida. El presidente del City, Khaldoon Al Mubarak, emitió un comunicado desafiante en respuesta al veredicto, insistiendo en que el proceso legal está lejos de haber terminado y reiterando el firme compromiso del club de limpiar su nombre.
- Getty
Hart deposita su confianza en Al Mubarak
En declaraciones a Monday Night Club de BBC Radio 5 Live, Hart admitió que se ha desconectado de la enorme especulación que rodea el caso. En su lugar, el exguardameta de 39 años ha optado por fiarse de los mensajes tranquilizadores transmitidos por la cúpula del City, señalando en concreto la reciente carta abierta de Al Mubarak a los aficionados.
"He oído a todo el mundo meterse en cada madriguera posible, en cada agujero posible, en cada debate posible", dijo Hart. "Mi opinión sincera es que no tengo ninguna razón para no confiar en Khaldoon. Lo que dijo me basta. Me encantó cómo habló. Me encantó la carta porque venía de alguien a quien le importaba el club".
El exinternacional inglés añadió que no entrará en pánico hasta que se tome una decisión final e irreversible. Dijo: "Si el Manchester City es declarado culpable, cosa que no creo por lo que dijo Khaldoon, entonces habrá conversaciones que mantener, pero ahora mismo tengo mucha confianza y estoy muy, muy tranquilo".
Los trofeos se ganan limpiamente en el campo, según Hart
Durante sus 12 años en el Etihad, Hart acumuló 348 partidos y reunió un importante palmarés, incluidos dos títulos de la Premier League, dos Copas de la Liga y una FA Cup. Insiste en que, al margen de las polémicas en los despachos, los jugadores se ganaron sus éxitos únicamente por sus esfuerzos sobre el terreno de juego.
«Estoy muy orgulloso de lo que he conseguido y de lo que hice con el Manchester City y de lo que logramos como equipo», explicó. «Y eso no cambia, eso no cambia hasta que me digáis lo contrario. Hice lo que hice. Salté al campo en un 11 contra 11 y lo resolví sobre el césped. Gané algunos partidos, perdí algunos partidos, empaté algunos partidos, estreché la mano y me fui».
Hart también descartó cualquier insinuación de que la plantilla fuera consciente de una manipulación financiera entre bastidores. «Sé lo que hice, sé lo que hicimos y sé cómo pasó. No daba la sensación de que estuviéramos maquinando o tramando algo», concluyó.
- AFP
Se avecina una batalla legal para el equipo de Maresca
Se espera que el litigio legal entre el Manchester City y la Premier League se prolongue durante varios meses, ya que el club ha presentado su apelación contra la resolución.
Hasta que se alcance un veredicto final, la plantilla de Enzo Maresca debe intentar aislarse del ruido extradeportivo y mantener la concentración para recuperar la corona nacional, después de haberse quedado corta en la pelea por el título de la Premier League en las dos últimas temporadas.
Sigue a GOAL en Google
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias