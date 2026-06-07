Según el periodista especializado en fichajes Fabrizio Romano, el campeón alemán está a punto de fichar al internacional marroquí Ismael Saibari. Solo quedan por resolver algunos detalles entre el equipo de Múnich y el PSV Eindhoven.
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¿Se cerrará el fichaje la semana que viene? El FC Bayern está a punto de dar un gran golpe de efecto en el mercado
El polivalente jugador ofensivo se someterá al reconocimiento médico la próxima semana en Estados Unidos. Allí, Saibari jugará con Marruecos ante Brasil en el primer partido de la fase de grupos, que se disputará en la noche del sábado al domingo en el MetLife Stadium de Nueva York. Los otros rivales del grupo son Escocia y Haití.
Entre PSV y Bayern solo resta acordar detalles del traspaso, pues el club muniqués ya pactó con el jugador su contrato.
La cifra rondaría entre 50 y 60 millones de euros, y el jugador firmaría un contrato hasta 2031. Según el Eindhovens Dagblad, el lunes habrá una nueva reunión entre ambos clubes, tras la cual podría anunciarse el acuerdo.
De confirmarse, sería la transferencia más cara del actual campeón holandés; el récord anterior fue el traspaso de Hirving Lozano al Nápoles, en 2019/20, por 50 millones.
La relación especial de Vincent Kompany con Saibari
Al parecer, Vincent Kompany defendió internamente su fichaje. Una conversación entre el belga y Saibari terminó por convencer al jugador del PSV de unirse al Bayern.
Ya en el duelo de fase de grupos de la Champions a finales de enero, un cálido abrazo y una charla entre ambos llamaron la atención. El Bayern ganó 2-1 y Saibari había igualado temporalmente con un golazo.
¿Hablaron ya entonces de un interés del Bayern? «No, me felicitó por mi actuación y dijo que siguiéramos así», aclaró Saibari en Ziggo Sport. Al ser preguntado, Kompany respondió: «Sin duda va por buen camino. Tiene potencia, crea ocasiones y es peligroso ante el gol. Hoy también ha trabajado mucho para su equipo».
Además, ambos mantienen una relación especial por las raíces de Saibari: hijo de padres marroquíes, nació en Terrassa (España) pero se crió en parte en Bélgica y se formó en el RSC Anderlecht, el club de juveniles de Kompany. “Saibari es marroquí, pero también belga. En el PSV siempre hay chicos que se han formado con nosotros (en Bélgica; nota del editor) y que lo están haciendo bien”, añadió el técnico del FCB.
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El FC Bayern resuelve varios problemas de la plantilla con el fichaje de Saibari
Con el fichaje de Saibari, el Bayern de Múnich resuelve varias necesidades de una vez. Su versatilidad le permite ser suplente de Luis Díaz en la banda izquierda o de Harry Kane en la delantera.
Una demora que, en un principio, se iba a cubrir con Anthony Gordon, quien finalmente fichó por el FC Barcelona. Además, el internacional marroquí disputó la mayor parte de los partidos de la pasada temporada como “10”. Es ahí, en el centro del campo, donde se le utilizará principalmente.
La temporada pasada marcó 19 goles y dio nueve asistencias en 37 partidos con el PSV, 26 de ellos como mediapunta. Además, en el reciente amistoso de Marruecos ante Madagascar anotó un doblete.