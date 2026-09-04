Informando en la edición matinal de Sportscenter, el periodista de ESPN Diego Monroig reveló que el equipo de Scaloni tiene unas opciones abrumadoras de disputar toda la ventana en casa. Monroig afirmó que el equipo tiene "un 90 por ciento de posibilidades" de jugar en casa tras el colapso de sus planes iniciales de viajar al extranjero. La decisión de Messi de poner fin a su carrera internacional puso fin abruptamente a los planes de una gira por Asia, en la que anteriormente un posible partido contra China había sido calificado como "casi confirmado".