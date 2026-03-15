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¡Se cancela el duelo entre Lionel Messi y Lamine Yamal! Se suspende la Finalissima de 2026 entre Argentina y España tras el rechazo de varias propuestas de la UEFA
El caos en Oriente Medio obliga a buscar una nueva sede
El enfrentamiento de la Finalissima entre España y Argentina estaba previsto inicialmente para el 27 de marzo en Catar. Sin embargo, cuestiones geopolíticas han obligado a trasladar el partido fuera de Oriente Medio, lo que ha dado lugar a una búsqueda frenética de una nueva sede para este prestigioso encuentro. «Tras numerosas conversaciones entre la UEFA y las autoridades organizadoras de Catar, se anuncia hoy que, debido a la actual situación política en la región, la Finalissima entre España, ganadora de la Eurocopa 2024, y Argentina, campeona de la Copa América 2024 de la CONMEBOL, no podrá disputarse como se esperaba en Catar el 27 de marzo», confirmó un comunicado.
La UEFA expresó su gran frustración por este giro de los acontecimientos, señalando la oportunidad perdida de celebrar un espectáculo de talla mundial. Añadieron: «Es una gran decepción para la UEFA y los organizadores que las circunstancias y el momento hayan privado a los equipos de la oportunidad de competir por este prestigioso trofeo en Catar, un país que ha demostrado una y otra vez su capacidad para organizar eventos internacionales de primer nivel en instalaciones de vanguardia».
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El Real Madrid y el Bernabéu rechazaron
Una vez descartada Catar, la UEFA actuó con rapidez para proponer el Bernabéu de Madrid como sede alternativa. El plan habría supuesto que el emblemático estadio acogiera el partido de ida en la fecha prevista inicialmente, el 27 de marzo, garantizando un entorno de primer nivel para el encuentro. A pesar de lo lógico que resultaba acoger a los campeones de Europa en España con un reparto de entradas al 50 % para las aficiones, la propuesta fue rechazada de plano por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).
El rechazo a una sede neutral en Europa se convirtió en un tema recurrente durante las negociaciones. La UEFA señaló: «La primera opción era celebrar el partido en el estadio Santiago Bernabéu de Madrid en la fecha original, con un reparto al 50 % de los aficionados en el estadio. Esto habría proporcionado un escenario de primer nivel, acorde con un evento tan prestigioso, pero Argentina se negó».
El formato a dos partidos no convence a Argentina
En un último intento por encontrar un punto de acuerdo, la UEFA propuso un formato sin precedentes a doble partido. Esto habría permitido a ambos países albergar un partido, con el partido de ida en Madrid y el de vuelta en Buenos Aires programados antes de las ediciones de 2028 de la Eurocopa y la Copa América. Este compromiso pretendía equilibrar la ventaja de jugar en casa y, al mismo tiempo, mantener el encuentro dentro del calendario actual, pero los campeones sudamericanos se mantuvieron inflexibles.
«La segunda propuesta consistía en disputar la Finalissima a dos partidos: uno en el Santiago Bernabéu el 27 de marzo y el otro en Buenos Aires durante una ventana internacional antes de la Eurocopa y la Copa América de 2028, ofreciendo de nuevo un reparto de aficionados al 50 % para el partido en Madrid. Esta opción también fue rechazada», se lee en el comunicado de la UEFA. La imposibilidad de llegar a un acuerdo ha acabado de hecho con la posibilidad de que las generaciones actuales, incluidas las de Messi y Yamal, se enfrenten por el trofeo.
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El punto muerto lleva a la cancelación total
El golpe definitivo para la Finalissima de 2026 se debió a conflictos de calendario y a los requisitos específicos de fecha planteados por la AFA, que España simplemente no pudo satisfacer. Argentina sugirió aplazar el partido hasta después del próximo Mundial, pero la saturación de la agenda europea lo hizo imposible. Por su parte, la insistencia de Argentina en una fecha concreta a finales de marzo fue la gota que colmó el vaso para los responsables de la UEFA, que trabajaban con una ventana internacional muy ajustada.
«Argentina presentó una contrapropuesta para disputar el partido después del Mundial, pero, dado que España no tiene fechas disponibles, esa opción tuvo que descartarse. Finalmente, y en contra del plan acordado inicialmente de que el partido se celebrara el 27 de marzo, Argentina declaró su disponibilidad para jugar exclusivamente el 31 de marzo, una fecha que resultó inviable. Como resultado, y muy a pesar de la UEFA, esta edición de la Finalissima ha sido cancelada». Argentina ganó la primera edición moderna en 2022 al vencer a Italia en Wembley, pero no tendrá la oportunidad de defender su título en 2026.
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