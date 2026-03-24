¿Se batirá el récord actual? Al parecer, Bob Hanning está preparando un fichaje sensacional en el mundo del balonmano

Recientemente declaró a la cadena danesa TV 2 que había perdido la confianza en la directiva del Flensburg. De sus declaraciones se desprendía claramente que desea marcharse a Berlín lo antes posible. El problema es que Pytlick tiene contrato hasta 2027.

Esto significa, a su vez, que ambos clubes tendrían que ponerse de acuerdo sobre una indemnización por rescisión para que Pytlick no tenga que cumplir la duración de su contrato. Y esta no sería nada desdeñable. Según informan de forma coincidente varios medios de comunicación, la cantidad podría oscilar entre un millón y 1,5 millones de euros.