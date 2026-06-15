¿Se avecinan problemas con la FIFA? Manuel Neuer comete una infracción inusual en el primer partido del Mundial contra Curazao

Tanto en el estadio como en la televisión se vio claramente que el portero alemán llevaba una camiseta blanca de manga larga bajo su camiseta verde y turquesa de manga corta de la DFB.

Normalmente no es un problema: Neuer siempre juega con camiseta de manga corta y, debajo, una ajustada de manga larga.

Sin embargo, esta vez podría ser sancionado, pues su equipación incumplió las normas de la FIFA, que permiten ropa interior solo si cumple ciertos requisitos.