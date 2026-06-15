En el debut mundialista, Alemania goleó 7-1 (3-1) a Curazao. El jugador de 40 años no brilló por su juego —Neuer apenas intervino—, sino por su camiseta.
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¿Se avecinan problemas con la FIFA? Manuel Neuer comete una infracción inusual en el primer partido del Mundial contra Curazao
Tanto en el estadio como en la televisión se vio claramente que el portero alemán llevaba una camiseta blanca de manga larga bajo su camiseta verde y turquesa de manga corta de la DFB.
Normalmente no es un problema: Neuer siempre juega con camiseta de manga corta y, debajo, una ajustada de manga larga.
Sin embargo, esta vez podría ser sancionado, pues su equipación incumplió las normas de la FIFA, que permiten ropa interior solo si cumple ciertos requisitos.
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El árbitro suele revisar la indumentaria.
La ropa interior visible debe ser del mismo color que la camiseta y no puede mostrar logotipos de clubes, federaciones o patrocinadores. Neuer debió usar una camiseta turquesa, no blanca.
Es responsabilidad del árbitro revisar que la vestimenta cumpla con el reglamento, pero Jalal Jayed (Marruecos) no lo hizo. El campeón del mundo de 2014 terminó el partido sin interrupciones.
Antes del encuentro, Neuer usó una camiseta de portero de manga larga, pero decidió cortarla sin dudarlo. Aún se desconoce si la FIFA tomará medidas.
Gracias a la goleada ante Curazao, Alemania lidera el Grupo E tras la primera jornada. El sábado se medirá a Costa de Marfil y cerrará la fase ante Ecuador.