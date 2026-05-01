¡Se avecina una salida del FC Bayern! Christoph Freund confirma que se están manteniendo conversaciones

Krüger, posible sucesora de Stefan Kuntz en el HSV, es «muy respetada y ambiciosa», afirmó Freund. «Ha hecho un excelente trabajo durante años en el FC Bayern Múnich y ha adquirido mucha experiencia». «Es un gran honor que un club tan importante se haya interesado por ella para un cargo tan relevante; es una historia muy bonita para Kathleen».

Según el Hamburger Abendblatt, el miércoles el consejo del HSV votó mayoritariamente a favor de Krüger, que podría firmar su contrato en breve.