¿Se avecina una operación? Preocupación en el Arsenal tras la baja de William Saliba para la semifinal del Mundial de Francia contra España por una lesión crónica

Saliba se desplomó en el campo sin presión rival durante la semifinal del Mundial entre Francia y España. El defensa sacó el balón y fue reemplazado por Maxence Lacroix. España ganó 2-0 y avanza a la final contra el ganador de Inglaterra-Argentina.

Según el Daily Mail, el jugador dijo a sus compañeros: «Se me ha ido la espalda». El incidente agrava los temores sobre su estado físico, pues L'Équipe informa que podría necesitar cirugía. El Arsenal sigue de cerca la situación de cara a agosto.