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Sport-Club Freiburg v RB Leipzig - BundesligaGetty Images Sport
Oliver Maywurm

Traducido por

Se avecina una gran polémica por un traspaso: Yan Diomande contradice públicamente al RB Leipzig

Bundesliga
Fichajes
Ligue 1
Y. Diomande
RB Leipzig
Paris Saint-Germain

Un supuesto acuerdo del delantero estrella con el París Saint-Germain llevó al presidente del Leipzig, Marcel Schäfer, a hacer una declaración contundente sobre el caso de Yan Diomande. El jugador lo niega públicamente.

La pugna por Yan Diomande, joven estrella de la Bundesliga, se intensifica. El lunes en Dallas, el jugador de 19 años del RB Leipzig reconoció: «Supongo que me iré. Mi agente se encargará del resto».

Sin embargo, el director deportivo del Leipzig, Marcel Schäfer, descartó el lunes cualquier traspaso este verano.

«Nuestra intención clara es que Yan Diomande juegue el año que viene en el RB Leipzig. Y no vamos a cambiar de opinión al respecto», declaró al diario *Bild*. Llegará el momento de permitir que el jugador dé el siguiente paso, «pero no este año».


  • El delantero de Costa de Marfil se medirá el martes en dieciseisavos a Noruega y a Erling Haaland. Diomande, centrado en el Mundial, evitó hablar de un posible traspaso y afirmó: «Mi sueño es jugar con mi selección y hacer historia; ahora solo pienso en el Mundial».


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  • Diomande habría reached an agreement with PSG.

    Varios medios coinciden en que Diomande quiere fichar por el París Saint-Germain, campeón de la Liga de Campeones.

    Según Sky, ya hay acuerdo total para un contrato hasta 2031. Liverpool también lo quiere, pero el jugador ya firmó con Leipzig hasta 2030. No obstante, el jugador renovó en Leipzig hasta 2030.


  • ¿Yan Diomande al PSG? Sus estadísticas con el RB Leipzig


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