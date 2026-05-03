Se avecina una despedida poco gloriosa y la eliminación del Mundial: ¿dejará de jugar para siempre un icono del club en el Real Madrid?

Los madridistas no han revelado el tiempo de baja, pero Carvajal probablemente se pierda la recta final de la temporada por una fisura en el meñique del pie. Tampoco es seguro que vuelva a vestir la camiseta del Real Madrid.

Su contrato vence este verano tras 13 años y 448 partidos, muchos como capitán. Como pieza clave, ha conquistado seis Champions, cinco Supercopas de la UEFA y cuatro Ligas.

Varios medios españoles coinciden en que el icono desea renovar un año, pero todo indica que el club optará por despedirlo, ya que ha perdido la titularidad.