Según informó el Real Madrid el sábado, el lateral derecho sufre una «fractura de la falange distal del quinto dedo del pie derecho».
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Se avecina una despedida poco gloriosa y la eliminación del Mundial: ¿dejará de jugar para siempre un icono del club en el Real Madrid?
Los madridistas no han revelado el tiempo de baja, pero Carvajal probablemente se pierda la recta final de la temporada por una fisura en el meñique del pie. Tampoco es seguro que vuelva a vestir la camiseta del Real Madrid.
Su contrato vence este verano tras 13 años y 448 partidos, muchos como capitán. Como pieza clave, ha conquistado seis Champions, cinco Supercopas de la UEFA y cuatro Ligas.
Varios medios españoles coinciden en que el icono desea renovar un año, pero todo indica que el club optará por despedirlo, ya que ha perdido la titularidad.
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Carvajal ya no es titular en el Real Madrid
Sin embargo, el entrenador Álvaro Arbeloa afirmó recientemente todo lo contrario. «Ha jugado varios partidos desde el inicio, algunos muy exigentes, como contra el Atlético de Madrid. Lo está haciendo bien, no podría estar más satisfecho con su rendimiento. Es un jugador fundamental para nosotros, tanto dentro como fuera del campo». Aun así, ha jugado solo 20 partidos —en parte por lesiones— y suma 885 minutos.
Se rumorea que su relación con Carvajal es tensa, como la de otros jugadores. El sucesor de Xabi Alonso vuelve a estar en la cuerda floja tras una temporada probablemente sin títulos. La búsqueda de un nuevo entrenador ya está en marcha y el favorito de Florentino Pérez sería José Mourinho. Con un nuevo técnico, quizá Carvajal vuelva a tener oportunidades.
Carvajal corre el riesgo de quedarse fuera del Mundial
La lesión aumenta la incertidumbre de Carvajal sobre su plaza en el Mundial. Desde el inicio de la fase de clasificación en septiembre de 2025, solo ha jugado un partido con España y ha estado ausente por lesiones en gran parte del proceso.
En marzo, el jugador de 34 años se quedó fuera de la convocatoria de los campeones de Europa. En su lugar se convocó a Pedro Porro (Tottenham Hotspur), mientras que Marcos Llorente (Atlético de Madrid) actuó como lateral derecho.