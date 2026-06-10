Tras informar el martes por la noche el Corriere dello Sport sobre un acuerdo inminente, la Gazzetta dello Sport confirmó el miércoles el fichaje. Glasner firmará con el Milan un contrato de dos años más una opción para un tercero.
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¿Se avecina una bomba en el mercado de fichajes con David Alaba? Oliver Glasner tendría nuevo equipo como entrenador
Para Glasner, el puesto en la capital de la moda era, al parecer, la opción ideal: se dice que el exentrenador del Eintracht de Fráncfort y del Crystal Palace habría rechazado otras ofertas del mercado.
Así, el tradicional Feyenoord de Róterdam se quedó con las manos vacías pese a su interés en ficharlo.
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Se espera que Glasner impulse un cambio táctico radical en el Milan
En Milán se espera que la llegada del austriaco suponga un cambio táctico radical. Glasner, muy apreciado por los responsables del AC Milan por su estilo intenso, basa su juego en presión alta, rápida recuperación del balón y gran intensidad.
Esto contrasta con la filosofía más reciente del club. Bajo Massimiliano Allegri, el equipo se volvió cada vez más defensivo, un estilo que no tuvo éxito. Ese estilo conservador impidió a los rossoneri clasificarse para la Liga de Campeones la pasada temporada. Ahora, Glasner debe despertar al gigante dormido y devolverlo a la máxima competición europea.
Glasner quiere fichar a Alaba para el Milan.
Para la reconstrucción, el entrenador tiene un plan claro: fichar a David Alaba. Según la Gazzetta dello Sport, Glasner quiere llevar al capitán austriaco a Milán.
El polivalente defensa del Real Madrid asumiría el liderazgo de la defensa en San Siro. No obstante, su fichaje conlleva riesgos: desde la temporada 2023/24 ha sufrido graves lesiones, entre ellas una rotura de ligamentos cruzados y reiterados problemas musculares y de menisco.
Sin embargo, Glasner confía en las cualidades de su compatriota y considera que su experiencia internacional y liderazgo compensan el riesgo.
Además, el jugador habría impulsado su salida de Madrid y ya se le ha ofrecido a varios clubes, incluido el Inter de Milán, archirrival del Milan.
Paralelamente, el Milan negocia una profunda reestructuración de su plantilla y de su estructura directiva. Según el Corriere dello Sport, el seleccionador austriaco Ralf Rangnick suena como opción para dirigir el área técnica.