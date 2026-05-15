Según la revista Kicker, ya hubo un primer contacto con la representación de Hütter. Sin embargo, su agente, Alen Augustincic, no lo confirmó cuando la publicación le consultó. El austriaco de 56 años dirigió al AS Mónaco durante dos años, hasta que fue despedido en octubre.
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¿Se avecina un regreso espectacular al Eintracht de Fráncfort? Al parecer, ya hubo primeros contactos
Hütter dirigió al Eintracht de 2018 a 2021 con éxito, pero luego fichó por el Borussia Mönchengladbach en un movimiento menos afortunado. Aun así, conserva un vínculo con su exequipo: hace pocas semanas visitó Fráncfort.
«El Gladbach también es un gran club, pero emocionalmente sigo sintiendo que estoy muy apegado a Fráncfort», declaró Hütter a la revista Kicker en 2023 tras su despedida del Borussia. «Cuando veo los partidos del Eintracht, algo se mueve dentro de mí. Fue una época increíblemente maravillosa».
De momento no se sabe si volvería al banquillo del Eintracht, pues su prioridad parece estar en la Premier League, y L'Équipe lo ha relacionado con el Olympique de Marsella.
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¿Quiénes son los candidatos para suceder a Albert Riera en el Eintracht?
Aunque aún no se ha anunciado, Albert Riera dejará el cargo tras solo tres meses y medio. Ni siquiera una clasificación para la Conference League ante el VfB Stuttgart cambiaría la decisión. Los malos resultados y la caótica gestión de su imagen pública sellaron su destino.
Además de Hütter, en los últimos días se ha mencionado a otros candidatos: Matthias Jaissle (Al-Ahli), Kjetil Knutsen (Bodö Glimt), Jacob Neestrup (sin equipo), Domenico Tedesco (sin equipo), Roger Schmidt (director deportivo global de la liga japonesa), Mike Tullberg (FC Midtjylland), Tobias Strobl (SC Verl), Tonda Eckert (FC Southampton) y Danny Röhl (Glasgow Rangers).