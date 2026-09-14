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¡Se avecina un nuevo contrato! El Crystal Palace inicia conversaciones para renovar al capitán Dean Henderson
Asegurar el futuro de un líder clave
Según The Athletic, el Crystal Palace está trabajando de forma proactiva para asegurar el futuro a largo plazo de Henderson, y el club ya ha entablado conversaciones formales sobre una ampliación de contrato. Henderson, que llegó procedente del Manchester United en una operación valorada en aproximadamente 20 millones de libras en 2023, tiene actualmente dos años restantes de su acuerdo original de cinco años.
El guardameta, de 29 años, ha experimentado un ascenso significativo en su estatus desde su llegada a la capital, con 119 apariciones en todas las competiciones y 38 porterías a cero. Tras superar con éxito un periodo inicial de competencia para convertirse en el indiscutible número uno bajo palos, su consolidación como portero principal del club acabó provocando la salida de Sam Johnstone, que se marchó al Wolverhampton Wanderers en una operación de 10 millones de libras hace dos años.
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Superar los contratiempos por lesión y el interés en su fichaje
La noticia de las conversaciones para renovar el contrato llega en un momento en el que Henderson se acerca a recuperar plenamente la forma física. El guardameta se ha estado recuperando de una lesión de tobillo sufrida durante el último amistoso de pretemporada del Crystal Palace. A pesar del problema, fue titular en los tres primeros partidos de la Premier League esta temporada, y hasta ahora su única ausencia ha sido la reciente derrota contra el Ipswich Town.
El Nottingham Forest fue uno de los clubes más vinculados con un movimiento por Henderson durante el último mercado de fichajes de verano. El conjunto de las East Midlands, donde Henderson ya pasó con éxito una etapa como cedido, vio cómo el Palace rechazaba en verano un intento de ficharle, ya que el Crystal Palace dejó claro que no estaba en venta por ningún precio.
Liderando desde atrás como capitana
La influencia de Henderson en Selhurst Park creció aún más durante el mercado invernal tras un cambio importante en el grupo de liderazgo de la plantilla. Después de la venta de Marc Guehi al Manchester City en enero, Henderson fue nombrado capitán del club, una muestra de su carácter vocal y del respeto que inspira dentro del vestuario.
Henderson desempeñó un papel fundamental en la reciente conquista histórica de títulos de Crystal Palace, consolidándose como un auténtico jugador de grandes citas. Sus heroicas actuaciones comenzaron en la final de la FA Cup 2024-25, donde realizó una dramática parada de penalti para negar el gol a Omar Marmoush y asegurar el trofeo. El internacional inglés trasladó después esa dinámica ganadora a la campaña siguiente, guiando al Palace hacia la gloria en la Community Shield de 2025 antes de liderar su defensa hasta un histórico título de la Conference League de la UEFA la temporada pasada.
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Henderson se perderá partidos clave
Las negociaciones contractuales llegan en medio de un complicado inicio de temporada para el Crystal Palace, que ocupa el 16.º puesto en la clasificación después de perder tres de sus primeros cuatro partidos de la Premier League y lograr solo una victoria. El Crystal Palace iniciará el jueves su campaña en la UEFA Europa League cuando reciba al Lech Poznan, antes de viajar para enfrentarse al Leeds United el domingo en su último partido antes del parón internacional, con Henderson previsiblemente ausente en ambos encuentros mientras continúa con su recuperación.
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