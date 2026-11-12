King, natural del oeste de Londres, se formó en la cantera del Fulham, a la que llegó con ocho años. Debutó en competición oficial en agosto de 2024 y ya suma 57 partidos con el club.

La experiencia le ha aportado más madurez y confianza. El ágil joven se ha hecho conocido por su disposición a recibir el balón en espacios reducidos y abrirse paso incluso ante las defensas más cerradas.

Se mueve con soltura sobre el terreno de juego y King consigue que el fútbol parezca fácil en ocasiones, sin perder casi nunca la calma. Desde hace tiempo se le considera uno de los talentos más prometedores y su notable evolución se está acelerando ahora en el ámbito internacional.