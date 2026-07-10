Según el portal portugués Zerozero, el Benfica quiere fichar al centrocampista de 31 años y prepara una oferta de 20 millones de euros más cinco en bonificaciones, lo que alcanzaría los 25 millones que pide el FC Bayern por Palhinha.
Traducido por
¡Se avecina un fichaje sensacional! El FC Bayern Múnich habría encontrado destino para João Palhinha
El fichaje sería muy sonado, pues Palhinha se formó en el Sporting, rival local del Benfica, y allí jugó 95 partidos oficiales. Antes de un partido de la Liga de Campeones entre el Bayern y el Benfica en otoño de 2024, lo llamó un «partido especial» y reveló que, pese a su pasado en el Sporting, su familia es más bien del Benfica.
El jugador se mostraría dispuesto a fichar por el equipo rojo de Lisboa, donde se reencontraría con el entrenador Marco Silva, con quien ya trabajó en el Fulham antes de su llegada al Bayern.
Joao Palhinha fichó por el FC Bayern en 2024 por 51 millones de euros
Se rumoreó que su exequipo, el Sporting, lo quería, pero no llegó a un acuerdo económico. Según el diario portugués «A Bola», Juventus y AC Milan también pujan por él.
Palhinha fichó por el Bayern en 2024 procedente del Fulham por 51 millones, pero no se consolidó en el once. Solo jugó 25 partidos con el Bayern, la mayoría como suplente. La temporada pasada fue cedido al Tottenham por cinco millones de euros, pero el club londinense, al borde del descenso, no ejerció la opción de compra.
Si se concreta su traspaso al Benfica, Palhinha sería el quinto excedido que el Bayern vende este verano, tras Alexander Nübel (Besiktas), Daniel Peretz (Southampton), Maurice Krattenmacher (Elversberg) y Jonah Kusi-Asare (Fulham).
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias