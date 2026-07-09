Según Fabrizio Romano, el Barcelona ha presentado una oferta oficial al Dortmund por el extremo. No se ha revelado la cifra.
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¡Se avecina un fichaje espectacular! El FC Barcelona quiere fichar a Karim Adeyemi del BVB
Según la información, el Barça es el único club por el que el jugador de 24 años estaría dispuesto a dejar el BVB este verano. Las negociaciones entre ambos clubes continúan, y los catalanes esperan una respuesta del Dortmund. Según «Marca», Adeyemi ya tiene un acuerdo con los blaugranas sobre todas las condiciones del contrato. Se dice que el BVB pide unos 50 millones de euros por el futbolista.
Bild califica de «condenadas al fracaso» las conversaciones para extender el contrato más allá de 2027, pues «un abismo separa» a club y jugador, representado ahora por Jorge Mendes. Adeyemi cobra unos 6,5 millones al año y pedía más de diez millones y una cláusula de rescisión.
Peticiones que los directivos del BVB, al parecer, no estaban dispuestos a cumplir en su totalidad, sobre todo por las evidentes fluctuaciones en su rendimiento. Según un informe reciente del Ruhr Nachrichten, en las últimas semanas se habría producido «malestar» entre los responsables del BVB, ya que las negociaciones con Adeyemi se han estancado.
- Getty Images Sport
Adeyemi plantea una exigencia al BVB durante las negociaciones: «He recibido una señal clara del club»
Sin embargo, Adeyemi desmintió estos hechos a principios de junio, calificándolos de leyendas.
«Por lo general, apenas sigo los medios. Pero me llegan informes o declaraciones que hablan de conversaciones o negociaciones estancadas, por ejemplo, por supuestas exigencias salariales que, lamentablemente, no se han presentado de forma correcta», afirmó en una entrevista con el WAZ.
«Ya he manifestado en numerosas ocasiones mi compromiso con el Borussia Dortmund y siempre he destacado lo que valoro de este club y lo mucho que me apasiona». Adeyemi llegó al BVB en 2022 procedente del RB Salzburgo y se plantea seguir en el club, aunque también considera otras opciones.
«Para mí es clave recibir una señal clara del club, sea cual sea la decisión final. Si me explican abiertamente sus planes, lo aceptaré. La vida sigue, mi carrera es larga y tengo muchos proyectos por delante», concluyó.
- AFP
Adeyemi ya no es titular en el BVB con Niko Kovac.
Tras las difíciles negociaciones y las declaraciones de Adeyemi, parece probable que el extremo deje el Dortmund este verano: el club no puede permitirse perderlo gratis dentro de un año.
Pese a que últimamente apenas jugaba con Niko Kovac, en la Bundesliga disputó 28 partidos con una media de 42 minutos y en 2026 marcó cuatro goles entre liga y Champions.
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