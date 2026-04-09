Según el Corriere della Sera, el Milan no ejercerá la opción de compra, de entre cinco y diez millones de euros, por el jugador de 33 años. Así pues, al acabar la temporada, Füllkrug volverá al West Ham United, donde tiene contrato hasta 2028.
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¿Se avecina un fichaje espectacular? Al parecer, ya hay decisión sobre Niclas Füllkrug y el AC Milan
Sin embargo, parece que el internacional alemán tampoco tiene futuro en el West Ham, que lucha por no descender. Desde su llegada en 2024, procedente del BVB, solo ha jugado 29 partidos en la Premier League, en parte por lesiones, y ha sumado tres goles y dos asistencias.
En el Milan esperaba relanzarse y asegurar su plaza en el Mundial, pero tampoco en Italia le va del todo bien: Massimiliano Allegri suele usarlo como suplente, aunque en las dos últimas jornadas fue titular.
Solo ha marcado un gol, demasiado poco para convencer a Julian Nagelsmann, quien no lo convocó para los últimos amistosos previos al Mundial. Así, su presencia en la Copa está en peligro. Su último partido internacional fue en verano de 2025, en el tercer puesto de la Liga de Naciones contra Francia.
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Füllkrug, tachado de «caso perdido» en el Milan; rumores sobre Guirassy
Al Milan no le basta el rendimiento ofensivo de Füllkrug y busca alternativas. Según rumores recientes, quiere fichar este verano al delantero del BVB, Serhou Guirassy.
El columnista rossoneri Andrea Longoni habló en “Milan Hello”, en Calciomercato (SPOX), de “dos casos desesperados”: Füllkrug y Christopher Nkunku, fichado por mucho dinero al Chelsea. Sobre el alemán sentenció: «Seguro que no se quedará. Es cierto que no ha costado nada, pero se podía esperar más de él».
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Schalke 04: ¿Füllkrug sustituirá a Dzeko?
El futuro de Füllkrug tras esta temporada es incierto. Según Calciomercato, el Schalke 04 podría ser su destino. Ya habría contactos entre el delantero y los «Königsblauen».
Si el S04 asciende a la Bundesliga, Füllkrug sería una opción muy interesante para el club, también porque el futuro de Edin Dzeko más allá de esta temporada no está claro. El delantero estrella, actualmente lesionado en el hombro, ha marcado seis goles y dado tres asistencias en ocho partidos de segunda división desde su fichaje en invierno, pero su contrato solo dura hasta final de curso.
Si se logra el ascenso, podría retirarse tras el Mundial de este verano. Dzeko eliminó a Italia con Bosnia y Herzegovina en la repesca y, tras 2014, volverá a disputar una fase final del Mundial con su selección.
Niclas Füllkrug: datos de rendimiento y estadísticas
Club Partidos Goles Asistencias Werder Bremen 124 49 16 Hannover 96 80 24 8 Núremberg 59 18 11 Borussia Dortmund 43 15 10 West Ham United 29 3 2 Greuther Fürth 24 6 1 Milán 15 1 -