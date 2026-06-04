¡Se avecina un espectacular duelo por el fichaje! Yan Diomande podría reportar 130 millones de euros al RB Leipzig

Estas declaraciones contradicen los rumores que indicaban que Diomande ya había dado el visto bueno al París Saint-Germain para fichar. El jugador, seguidor del club desde niño, afirmó: «Soy del PSG desde pequeño. Creo que mi padre también seguía al PSG. Pero no pienso en el futuro, estoy concentrado en el Mundial. Ya veremos qué pasa después».

Además, el jugador ha elogiado en varias ocasiones al Liverpool: «Me gustaría jugar allí; es el sueño de mi padre y el mío».

Los rumores persisten porque Liverpool busca un extremo derecho que reemplace a Mohamed Salah, quien dejará Anfield este verano.