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Jonas Rütten

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Se avecina un escándalo en el Mundial: un participante amenaza a la FIFA con suspender los partidos

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Las dimensiones políticas del próximo Mundial de fútbol en Estados Unidos, Canadá y México adquieren un tono dramático antes del inicio del torneo.

Aún antes de que comience el primer partido del Mundial, el jueves entre la anfitriona México y Sudáfrica, ya se ciernen varias sombras políticas sobre el torneo. 

Destaca la controvertida denegación de entrada a Estados Unidos al mejor árbitro de África, Omar Artan, de Somalia. Además, debido al conflicto entre Estados Unidos e Irán, casi cada hora aparecen nuevas noticias sobre posibles escaladas durante la fase final del Mundial.

  • El ministro de Deportes iraní, Ahmed Donjamal, advirtió a la FIFA y a los organizadores estadounidenses: si se escuchan consignas políticas en los partidos de la fase de grupos de Irán, el equipo abandonará el campo. Según el portal Varzesh3, la FIFA ya conoce esta exigencia. 

    Además, exige que los aficionados solo ingresen con la bandera oficial de la República Islámica; de lo contrario, como en el caso de la antigua enseña persa con el león y el sol —símbolo de la oposición que suele verse en las protestas dentro y fuera del país—, el equipo también se retirará del campo.

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  • Iran WMGetty Images

    Irán jugará dos partidos de la fase de grupos del Mundial en «Teherángeles»

    Sin embargo, aplicar dicha prohibición será complicado, especialmente porque Irán jugará dos partidos de la fase de grupos en esa ciudad. El equipo, que trasladó su base a Tijuana (México) por la guerra con EE. UU. y las dudosas restricciones de entrada para su cuerpo técnico, debutará contra Nueva Zelanda y luego enfrentará a Bélgica en Los Ángeles.

    En la región de Los Ángeles reside la mayor comunidad iraní del mundo, con más de dos millones de personas, por lo que se conoce como «Teherángeles». Se esperan protestas contra el régimen iraní durante los partidos y quizá dentro del estadio.

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    A Irán le retiran las plazas para el Mundial que le habían concedido los EE. UU.

    Estados Unidos retiró a Irán, con poca antelación, las entradas asignadas para los partidos de la fase de grupos. Así lo informó la Federación Nacional de Fútbol el martes. Según un comunicado de la Federación Iraní de Fútbol, con esta medida Estados Unidos pretendería «impedir la presencia de aficionados iraníes en los estadios».

    Según las normas de la FIFA, le correspondía el 8 % de las entradas para cada partido. Tras recibir su cupo, Irán ya había iniciado la venta de boletos para los encuentros contra Nueva Zelanda, Bélgica y Egipto, todos en Estados Unidos.

    Sin embargo, se retiraron las asignaciones concedidas a la Federación Iraní de Fútbol y, en las circunstancias actuales, la Federación no puede poner a disposición de los aficionados de la selección nacional ni una sola entrada», indicó el comunicado. La Federación consideró la medida «contraria al espíritu de las competiciones internacionales y al principio de igualdad entre los países participantes».

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