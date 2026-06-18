Como suele ocurrir, la selección alemana cuenta también en este Mundial con varios jugadores del FC Bayern: el portero Manuel Neuer, el capitán Joshua Kimmich, el defensa Jonathan Tah, el mediocampista Aleksandar Pavlovic y el creativo Jamal Musiala. Pronto se les podría unir el lateral izquierdo Nathaniel Brown, cuyo fichaje por el Bayern procedente del Eintracht de Fráncfort está cerca de cerrarse por 55 millones de euros.
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¡Se avecina un dilema de 180 millones de euros! ¿Perderá el BVB a uno de sus pilares tras el Mundial?
Aunque el Borussia Dortmund solo tiene dos jugadores en la actual alineación titular alemana, el defensa Nico Schlotterbeck (26) y el mediocentro Felix Nmecha (25) fueron clave en la goleada 7-1 a Curazao. Nmecha abrió el marcador, Schlotterbeck respondió al empate rival con el 2-1 de cabeza y, luego, Nmecha forzó el penalti del 3-1.
Más allá de los goles, ambos convencieron; sobre todo Nmecha, que recibió numerosos elogios. La victoria ante Curazao fue, pues, también un éxito de la pequeña “facción del Dortmund”. Pero surge la duda de cuánto tiempo podrá llamarse así a este dúo, pues en ningún otro lugar se atrae tan rápido la atención de los grandes clubes internacionales como en un Mundial.
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Schlotterbeck y Nmecha han renovado con el BVB, con cláusulas de rescisión.
Schlotterbeck y Nmecha se han convertido en los últimos años en pilares indiscutibles del BVB. Por eso, el alivio en Dortmund fue enorme cuando renovaron sus contratos en primavera: Schlotterbeck hasta 2031 y Nmecha hasta 2030. Ya entonces parecía poco probable que siguieran en Dortmund hasta esas fechas. Sin embargo, ahora parece posible que, pese a sus recientes renovaciones, ninguno de los dos vuelva a vestir la camiseta del BVB.
Schlotterbeck incluyó una cláusula especial que le permite marcharse tras el Mundial: hasta una semana después de la final, el 19 de julio, puede fichar por uno de tres clubes élite, a cambio de entre 50 y 60 millones de euros. Según varios informes, esos equipos son Real Madrid y Liverpool FC, pero no el Bayern de Múnich.
El nuevo técnico del Real Madrid, José Mourinho, está interesado en el central y la cláusula no sería un obstáculo para el club blanco. Me alegraría mucho», declaró el miércoles en la concentración de la DFB en Winston-Salem. Rüdiger renovó recientemente su contrato con el Real Madrid y, de llegar Schlotterbeck, competirían por minutos.
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¿Será Nmecha la tercera venta más cara de la historia del BVB?
Nmecha también tiene cláusula de rescisión: 80 millones en 2027 y 70 un año después. La diferencia con Schlotterbeck es que, si se marcha este verano, el BVB puede negociar libremente; Bild habla de un tope de 120 millones.
De producirse, sería la tercera venta más cara del club, tras Ousmane Dembélé (148 M€ al Barcelona en 2017) y Jude Bellingham (127 M€ al Real Madrid en 2023). El Real Madrid, el Chelsea y los dos clubes de Mánchester siguen su evolución. Nmecha se formó en las categorías inferiores del City entre 2008 y 2021.
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Schlotterbeck y Nmecha se impusieron en la lucha por un puesto en la selección alemana
El Mundial puede ser el trampolín de Schlotterbeck y Nmecha hacia el fútbol de élite. Durante meses no fue seguro ni siquiera que ambos integraran el once inicial alemán. Schlotterbeck superó a Rüdiger, titular indiscutible durante años, y Nmecha relegó a Leon Goretzka al banquillo, una sorpresa mayúscula.
Durante la fase de clasificación, el seleccionador alemán, Julian Nagelsmann, apostó por Goretzka y en marzo le prometió un puesto en el once del Mundial. Mientras Goretzka brillaba con el Bayern al final de la Bundesliga, Nmecha se perdió la recta final por una rotura del ligamento lateral. Regresó en la última jornada con el BVB y, entonces, Nagelsmann le dio la confianza.
Para el BVB, su progresión y el interés que generan son un arma de doble filo: dos traspasos este verano aportarían unos 180 millones de euros, pero también dejarían un vacío en la zaga y obligarían a rehacer la plantilla.
Las ventas récord del BVB
Jugadores Posición Vendido a Año Cantidad del traspaso Ousmane Dembélé Delantero FC Barcelona 2017 148 millones de euros Jude Bellingham Centrocampista Real Madrid 2023 127 millones de euros Jadon Sancho Delantero Manchester United 2022 85 millones de euros Christian Pulisic Delantero Chelsea FC 2018 64 millones de euros Pierre-Emerick Aubameyang Delantero FC Arsenal 2023 63,75 millones de euros