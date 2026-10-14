El central de 28 años causó una gran conmoción tras la derrota del United por 2-0 ante el Atlético de Madrid en la Champions League el martes. En declaraciones a los medios de comunicación en el estadio, el internacional argentino responsabilizó directamente a la directiva de los problemas que atraviesa el club y señaló en particular al director deportivo Jason Wilcox.

Las sorprendentes declaraciones de Martinez dejaron al descubierto su profunda frustración con los últimos fichajes del United. Pese a las llegadas de Youri Tielemans, Andrey Santos y Carlos Baleba por un total de 155 millones de libras, el defensa considera que a la plantilla le sigue faltando calidad de primer nivel para competir al más alto nivel.

Según se informa, el hecho de que expresara públicamente sus quejas ha enfurecido a la cúpula de Old Trafford. Con el entrenador Michael Carrick ya sometido a una enorme presión tras un pésimo inicio de campaña, la decisión del defensa de desmarcarse públicamente ha sumido al club en una crisis aún mayor.



