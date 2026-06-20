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¿Se avecina el regreso de Rubén Amorim? El capitán del Sporting CP se ha despedido de sus compañeros, mientras el AC Milan espera hacer frente al interés de la Premier League y La Liga
Adiós a Lisboa
Según Record, Hjulmand ya se ha despedido de sus compañeros y del cuerpo técnico. Tras tres años en el Sporting, el capitán, de 26 años, cree que su ciclo en el Estadio José Alvalade ha terminado. El internacional danés quería marcharse el año pasado, pero el club lo impidió.
Cuando el Manchester United y Ruben Amorim mostraron interés en 2025, el club lo retuvo, pero le prometió dejarlo marchar este verano por un “precio favorable”. Ahora, el exjugador del Lecce está listo para dar el salto a una liga de mayor nivel.
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La conexión Amorim
El futuro de Hjulmand podría estar en el AC Milan, gracias a la presencia de Amorim. El técnico, que ya lo fichó en 2023 y lo nombró capitán en Lisboa, ve en él al líder ideal para el centro del campo rossonero la próxima temporada.
El mutuo respeto hace atractiva la idea de reunirse en la Serie A. Amorim considera que el estilo táctico del centrocampista encaja en cualquier grande y sueña con llevarlo a San Siro. Fichar a un líder tan adaptado a su sistema podría ser irrechazable.
El Milán tiene competencia por Hjulmand
Aunque hay promesa de un «precio favorable», el acuerdo no es sencillo. El Sporting ya hizo promesas similares, sobre todo con Viktor Gyokeres, y acabó vendiéndolo al Arsenal en una guerra de ofertas. Milan no es el único interesado: también lo siguen Atlético de Madrid y varios clubes de la Premier League.
Si no llegan propuestas de la Premier o de España, el Milan podría ofrecer entre 35 y 40 millones de euros. En el club dudas sobre si es demasiado para un puesto con profundidad, pero el “efecto Amorim” podría ser decisivo. El técnico espera el reencuentro y, se informa, Hjulmand está encantado con volver a Italia.
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Un talento contrastado de la Serie A
Hjulmand conoce bien las exigencias del fútbol italiano, ya que se labró un nombre en el Lecce antes de fichar por un equipo portugués. Su inteligencia táctica y su disciplina defensiva fueron características distintivas de su etapa en Apulia, y no ha hecho más que perfeccionar esas cualidades bajo la tutela de Amorim en Lisboa. Esta experiencia previa en la Serie A reduciría considerablemente cualquier periodo de adaptación, lo que lo convertiría en una opción «lista para jugar» para los rossoneri.