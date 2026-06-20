Según Record, Hjulmand ya se ha despedido de sus compañeros y del cuerpo técnico. Tras tres años en el Sporting, el capitán, de 26 años, cree que su ciclo en el Estadio José Alvalade ha terminado. El internacional danés quería marcharse el año pasado, pero el club lo impidió.

Cuando el Manchester United y Ruben Amorim mostraron interés en 2025, el club lo retuvo, pero le prometió dejarlo marchar este verano por un “precio favorable”. Ahora, el exjugador del Lecce está listo para dar el salto a una liga de mayor nivel.