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¿Se avecina el despido de Roberto De Zerbi? El Tottenham sopesa un sensacional movimiento por un inesperado exentrenador de la Premier League como sustituto tras una pesadilla de inicio
El pésimo inicio deja a De Zerbi al borde del abismo
El Tottenham invirtió con fuerza durante el mercado de fichajes de verano, con un gasto bruto de alrededor de 380 millones de libras para incorporar a diez nuevos jugadores. Este enorme respaldo financiero estaba destinado a revitalizar una plantilla que evitó por poco el descenso de la Premier League la pasada temporada. Sin embargo, el giro esperado no se ha materializado de forma estrepitosa.
Un mes después del inicio de la nueva campaña, el Tottenham todavía no ha logrado una victoria en liga. El equipo de De Zerbi suma apenas dos puntos tras cinco partidos, después de haber conseguido solo un par de empates sin goles. Su sufrimiento se agravó con una reciente derrota por 3-2 ante el Aston Villa, un resultado que hundió al conjunto del norte de Londres hasta el último puesto de la clasificación.
Las competiciones coperas nacionales no han ofrecido ningún alivio al técnico italiano, ya que el Tottenham fue eliminado sin contemplaciones de la Carabao Cup en la tercera ronda tras una derrota por 3-1 ante el Liverpool, lo que aumentó considerablemente la presión sobre el banquillo.
- AFP
La directiva del Tottenham sopesa alternativas para el banquillo
Según la publicación española Fichajes, la cúpula del Tottenham ya está explorando planes de contingencia. Los dirigentes del club son plenamente conscientes de la situación, que se deteriora rápidamente, y están estudiando activamente alternativas para el banquillo. Aunque no se espera que se produzca un despido durante el actual parón internacional de tres semanas, al parecer este periodo se está utilizando para evaluar posibles sucesores.
Cualquier decisión de separar sus caminos de De Zerbi se complica por su situación contractual actual. El italiano tiene contrato en el norte de Londres hasta 2031, y su largo vínculo no incluye una cláusula de rescisión. En consecuencia, el Tottenham se vería obligado a pagar una indemnización muy superior a los 10 millones de libras para destituirle de su cargo, incluso si el club descendiera.
Una rescisión de mutuo acuerdo sigue siendo una posibilidad teórica para rebajar esa astronómica cifra de finiquito. Sin embargo, en esta fase tan temprana de la temporada, una separación amistosa se considera muy poco probable, lo que obliga al consejo a calcular cuidadosamente el coste económico de un cambio de entrenador.
Howe encabeza la carrera por el banquillo
Si el Tottenham decide empuñar el hacha, ya se perfila una cara conocida de la Premier League. El exentrenador de los Spurs Mauricio Pochettino sigue siendo una opción con un componente romántico, pero su actual cargo como seleccionador de la selección masculina de Estados Unidos descarta un regreso rápido. En su lugar, Eddie Howe ha emergido como el gran favorito inicial para el puesto.
Howe ha mantenido un perfil bajo desde su salida del Newcastle United poco antes de que comenzara la temporada actual. El técnico inglés, de 48 años, cuenta con un currículum reciente sólido, tras haber guiado al Newcastle a dos clasificaciones para la Champions League y a conquistar una Carabao Cup durante su etapa de casi cinco años en St James' Park.
Su disponibilidad lo convierte en una opción enormemente atractiva para una directiva del Tottenham desesperada por encontrar estabilidad. La trayectoria contrastada de Howe en la máxima categoría inglesa encaja perfectamente con lo que los Spurs necesitan con urgencia para salvar una temporada descarrilada, aunque está por ver si aceptaría la oferta.
- Getty
Semanas cruciales por delante para el italiano
A De Zerbi se le ha concedido una tregua temporal gracias al parón internacional. Debe aprovechar esta pausa de tres semanas para abordar con urgencia los evidentes problemas tácticos de su equipo y su pésimo rendimiento en las competiciones nacionales. Cuando se reanude el fútbol de clubes, el italiano afrontará una tarea monumental para sacar a su plantilla, construida a golpe de talonario, del pozo del descenso y salvar su puesto antes de que la directiva agote por completo la paciencia.
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