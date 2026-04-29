¡Se arriesgó mucho contra el PSG! Vincent Kompany evita una sanción en el Bayern de Múnich

Ahora Kompany y Davies sustituyen a Laimer. ¿Por qué? Al fin y al cabo, Laimer y su compenetrado compañero Josip Stanisic son dos de los grandes beneficiados de esta temporada. Destacan por su agresividad en los duelos y, sobre todo, por su capacidad para impulsar el juego ofensivo. Laimer ya ha sumado 15 puntos esta temporada y Stanisic, nada menos que diez.

En las últimas semanas la única duda era quién jugaría por izquierda y quién por derecha. «Lo discutimos al menos una vez a la semana en el vestuario», reconoció Kompany la semana pasada. «Ninguno de nosotros sabe si Konrad o Stani son mejores por la izquierda o por la derecha. Si me preguntan quién de los dos juega mejor por la izquierda y quién por la derecha, es casi imposible responder. Para nosotros, eso es un lujo».

Sin embargo, ante el PSG, Kompany renunció a ese lujo y apostó por Davies. El que fuera el lateral izquierdo titular había estado de baja durante meses por una rotura de ligamentos cruzados. Tras regresar en diciembre, sufrió recaídas y hasta se habló de su posible venta en verano. En las últimas semanas había brillado entrando desde el banquillo y había sido titular en dos partidos consecutivos en la Bundesliga, lo que se interpretó como un simple descanso para Laimer y Stanisic. Error.