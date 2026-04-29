A una hora del inicio de la semifinal de la Liga de Campeones entre el París Saint-Germain y el FC Bayern, un aire de Pep Guardiola recorrió el Parque de los Príncipes. Se habían publicado las alineaciones y, en la del Bayern, faltaba Konrad Laimer y aparecía Alphonso Davies. ¡Koan Konny!
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¡Se arriesgó mucho contra el PSG! Vincent Kompany evita una sanción en el Bayern de Múnich
Sin necesidad, el entrenador Vincent Kompany modificó en el partido más esperado su defensa de cuatro, que le había dado buenos resultados esta temporada. La decisión recordó a su mentor, Pep Guardiola, quien solía decir que cuanto más importante el partido, más audaz debía ser el técnico. Durante sus tres años en el Bayern, Guardiola tendió a sobreanalizar —y quizá sobreentrenar— los encuentros.
En la vuelta de semifinales contra el Real Madrid en 2014, impuso una alineación arriesgada con un doble pivote formado por Schweinsteiger y Kroos. El Bayern, lejos de remontar el 0-1 de la ida, encajó un 0-4. En 2016, en la ida de semifinales contra el Atlético, dejó fuera a Müller y Ribéry y alineó a Juan Bernat, favorito de Hoeneß. El Bayern cayó 1-0 y volvió a quedar eliminado.
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FC Bayern: Laimer y Stanisic destacan entre los grandes triunfadores de la temporada.
Ahora Kompany y Davies sustituyen a Laimer. ¿Por qué? Al fin y al cabo, Laimer y su compenetrado compañero Josip Stanisic son dos de los grandes beneficiados de esta temporada. Destacan por su agresividad en los duelos y, sobre todo, por su capacidad para impulsar el juego ofensivo. Laimer ya ha sumado 15 puntos esta temporada y Stanisic, nada menos que diez.
En las últimas semanas la única duda era quién jugaría por izquierda y quién por derecha. «Lo discutimos al menos una vez a la semana en el vestuario», reconoció Kompany la semana pasada. «Ninguno de nosotros sabe si Konrad o Stani son mejores por la izquierda o por la derecha. Si me preguntan quién de los dos juega mejor por la izquierda y quién por la derecha, es casi imposible responder. Para nosotros, eso es un lujo».
Sin embargo, ante el PSG, Kompany renunció a ese lujo y apostó por Davies. El que fuera el lateral izquierdo titular había estado de baja durante meses por una rotura de ligamentos cruzados. Tras regresar en diciembre, sufrió recaídas y hasta se habló de su posible venta en verano. En las últimas semanas había brillado entrando desde el banquillo y había sido titular en dos partidos consecutivos en la Bundesliga, lo que se interpretó como un simple descanso para Laimer y Stanisic. Error.
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Vincent Kompany apostó por la velocidad de Alphonso Davies
Con la entrada de Davies, Kompany apostó por la velocidad y se adaptó al rival en lugar de mantener su propia estrategia. Asumió el riesgo de que, si el plan fracasaba, se le acusara de “¡mal entrenado!”, como en su día a Guardiola.
Poco antes del descanso, Davies provocó con una mano discutible el penalti que Ousmane Dembélé transformó en el 3-2 a favor del París. Aparte de eso, hizo un partido decente y el fantasma de Guardiola se disipó rápido en el Parque de los Príncipes. Aunque el movimiento no resultó genial, no fue un “mal planteo”.
Davies se mostró atento y controló mejor su banda izquierda ante Doué que Stanisic, el eslabón más débil del Bayern, frente a Kvaratskhelia. Además, su despeje de cabeza inició el contraataque que terminó en el penalti del 1-0.
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Sin embargo, Aaron Danks, que sustituía al sancionado Kompany desde la banda, lo sacó en el descanso. Entró Laimer, pero no mostró su mejor nivel y, antes del 2-4, dejó a su equipo expuesto. Aunque se implicó en ataque, solo acertó el 74 % de sus pases, por debajo del 75 % de Stanisic. Davies, en cambio, alcanzó el 96 %, el mejor de los titulares muniqueses.
De cara al partido de vuelta del miércoles en Múnich, la titularidad de los laterales está abierta: Kompany podría dejar a Stanisic en el banquillo y probar a Laimer en la derecha, puesto en el que también rinde.