Tavernier se ha convertido en una leyenda moderna del gigante del Old Firm de Glasgow, con 565 partidos en 11 años. Comenzó en Segunda División, ganó la Premiership y disputó la final de la Europa League.

El combativo defensa ha marcado 144 goles con el Rangers, 24 de ellos en la temporada 2023-24. Su impacto en ambos extremos del campo será difícil de reemplazar en Ibrox.

Dejará los Gers al terminar su contrato. Se planeó una despedida en casa ante el Hibernian el 13 de mayo. Asegura que le prometieron la titularidad, pero el técnico Danny Rohl le pidió finalmente que fuera suplente.

Con las emociones a flor de piel, el jugador de Bradford rechazó la petición y se autoexcluyó de la convocatoria, por lo que no hubo despedida en Ibrox. Tavernier ha expresado su «decepción» por cómo se gestionó la situación, pero ¿podría haber evitado crear un drama innecesario?