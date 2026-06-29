Según el diario deportivo francés L'Equipe, el regreso del equipo a los entrenamientos se retrasa mientras el club negocia con Liam Rosenior.
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¿Se aplaza el inicio de los entrenamientos por un fichaje estrella? El club de Klopp quiere fichar al exentrenador del Chelsea FC
La plantilla del club francés debía empezar los entrenamientos el miércoles 1 de julio, pero el regreso se pospuso al 9 de julio.
El motivo es la negociación avanzada con Rosenior, técnico inglés de 41 años que ya dirigió al Chelsea FC y al RC Strasbourg Alsace y es la opción preferida de la directiva.
- AFP
Kombouaré llevó al París a una posición segura en la zona media de la tabla
La inminente salida del entrenador del París FC, Antoine Kombouaré, sorprende si se considera la trayectoria deportiva reciente. Asumió el cargo en febrero tras el despido de Stéphane Gilli, cuando el club afrontaba el descenso.
Sin embargo, el técnico neocaledonio logró un cambio espectacular: el equipo se estabilizó en defensa y ataque y terminó en la zona media de la tabla. A pesar de estos resultados, su relación con la directiva se enfrió en los meses siguientes.
El París aplaza el inicio de los entrenamientos
En las últimas semanas, la prensa francesa dudó de su continuidad. Kombouaré desmintió los rumores y anunció que estaría en el campo el miércoles, inicio de la pretemporada.
Sin embargo, los últimos acontecimientos y el aplazamiento oficial de la pretemporada han dejado esa promesa sin efecto. Mientras tanto, la directiva negociaba en privado con posibles sucesores, y Rosenior se convirtió rápidamente en la primera opción. Para el técnico inglés, tras su paso por Estrasburgo, sería un regreso al fútbol francés, donde se espera que impulse la próxima etapa del equipo parisino.
- AFP
El FC París, bajo el paraguas de Red Bull
El París, donde juega el exguardameta internacional Kevin Trapp, entró en el universo Red Bull a finales de 2024, cuando la marca austriaca compró el 11 % de las acciones. La multimillonaria familia Arnault sigue siendo el accionista mayoritario.
El exdelantero alemán Mario Gómez ejerce como director técnico en el club, mientras que Jürgen Klopp, como director global de fútbol de Red Bull, también tiene voz y voto.