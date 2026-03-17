En un comunicado detallado, la Comisión de Apelación de la CAF confirmó que el recurso presentado por la FRMF fue «declarado admisible en cuanto a la forma y se estima el recurso». Esta histórica resolución priva de hecho a Senegal de lo que habría sido su segundo título continental, recompensando a los anfitriones por un partido que degeneró en caos durante la prórroga.

El origen de la polémica se remonta a un momento tenso en el tiempo de descuento, cuando el marroquí Brahim Díaz cayó dentro del área. Aunque el árbitro inicialmente dejó seguir el juego, la revisión del VAR dio lugar a un penalti a favor de los anfitriones. Esto desencadenó una reacción furiosa por parte del banquillo senegalés, y el seleccionador Pape Thiaw ordenó a sus jugadores que regresaran al vestuario en una protesta que se prolongó varios minutos.

La Comisión de Apelación de la CAF consideró que «la conducta de la selección de Senegal entra dentro del ámbito de aplicación de los artículos 82 y 84 del Reglamento de la Copa Africana de Naciones». Al abandonar el terreno de juego, se consideró que Senegal había infringido el reglamento, lo que condujo a la derrota administrativa por 3-0. La resolución anula la decisión anterior de la Comisión Disciplinaria de la CAF y confirma que la protesta presentada por Marruecos ha sido totalmente estimada.

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