Según La Gazzetta dello Sport, el periodo de luna de miel de Woltemade en la Juventus ha terminado con una rapidez sorprendente, ya que el conjunto bianconero ya está rastreando posibles sustitutos. El espigado delantero se incorporó al club de la Serie A procedente del Newcastle United en una cesión simple de 3,5 millones de libras, pero ha tenido dificultades para adaptarse a la vida en Turín.

Las dudas sobre su idoneidad para el gigante italiano se habrían intensificado tras el reciente parón internacional con Alemania en la UEFA Nations League. Durante un partido contra Serbia, Woltemade protagonizó un fallo clamoroso que no tardó en hacerse viral, al no marcar desde apenas dos yardas con la portería vacía a su disposición.

Se esperaba que el internacional alemán se beneficiara del nuevo esquema de la selección bajo las órdenes de Jurgen Klopp, y que el técnico de la Juve, Luciano Spalletti, confiaba en que el delantero regresara a Turín con energías renovadas. Sin embargo, sus pocos minutos de juego y su falta de acierto de cara a puerta han contado una historia muy distinta.