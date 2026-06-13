El Bayern Múnich podría fichar al lateral izquierdo del Eintracht Fráncfort, Nathaniel Brown, por un precio de traspaso mucho menor del esperado.
Traducido por
¿Se acercan las posturas en las negociaciones? El FC Bayern ficharía a su jugador deseado por mucho menos de lo esperado
Aunque «Bild» hablaba de 65 millones con bonus, Sky rebaja la cifra.
Según este, habría habido un acercamiento en las negociaciones entre el Bayern y el Eintracht, y sería realista un traspaso total por Brown de tan solo 55 millones de euros. En estos momentos, la cuestión principal sigue siendo el reparto entre el importe base y los pagos de bonificaciones.
- Getty Images
El FC Bayern y Nathaniel Brown ya tienen un acuerdo.
Según los rumores, el campeón alemán ya alcanzó un acuerdo con Brown hace tiempo. El internacional alemán, con opciones de ser titular en el Mundial, firmaría en Múnich un contrato hasta 2031.
Su llegada facilitaría la salida de Alphonso Davies, ya que el canadiense, con frecuentes lesiones en el último año y medio, podría dejar su puesto al ex del Frankfurt. A finales de mayo, la revista kicker apuntó que Davies podría marcharse este verano.
Los fichajes más caros del FC Bayern de Múnich:
Jugador
Posición
Procedencia
Año
Fichaje
Harry Kane
Delantero
Tottenham Hotspur
2023
95 millones de euros
Lucas Hernández
Defensa
Atlético de Madrid
2019
80 millones de euros
Luis Díaz
Delantero
Liverpool FC
2025
70 millones de euros
Matthijs de Ligt
Defensa
Juventus
2022
67 millones de euros
Michael Olise
Delantero
Crystal Palace
2024
53 millones de euros