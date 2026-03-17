¡Se acerca un fichaje sensacional! Al parecer, los padres de Said El Malas han dado su visto bueno a un club de la Premier League

De hecho, el Colonia podría obtener ahora una indemnización mayor si vende al joven este verano. Según el diario *Bild*, el Brighton estaría dispuesto a aumentar «notablemente» la oferta por El Mala. Se habla de un posible modelo de traspaso en el que el Colonia podría recibir 35 millones de euros más bonificaciones. Además, se prevé una participación en caso de reventa.

Además del director deportivo del Colonia, Thomas Kessler, también estaría involucrado en las negociaciones el nuevo responsable de la planificación de la plantilla, Tim Steidten, que en su día estuvo bajo contrato en el West Ham, en las islas. Se dice que el Brighton quiere «cerrar el acuerdo rápidamente».

Para El Mala, el fichaje por los Seagulls también sería muy ventajoso. Se dice que firmará por cinco años y que cobrará un total de 20 millones de euros en concepto de salario. Gracias a una escala salarial basada en el número de partidos disputados, esta cifra podría incluso aumentar. Otra ventaja de Brighton en la pugna por el futuro del internacional alemán sub-21: el duodécimo clasificado de la Premier League también quiere fichar a su hermano Malek, que actualmente juega en el equipo sub-21 del Colonia. Otros clubes interesados no tendrían esto en mente.