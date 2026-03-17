Al parecer, el fichaje de Said El Mala por la Premier League está tomando forma. Según informa el diario *Bild*, el delantero del 1. FC Köln aspira a fichar por el Brighton & Hove Albion.
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¡Se acerca un fichaje sensacional! Al parecer, los padres de Said El Malas han dado su visto bueno a un club de la Premier League
Según estas informaciones, los padres de El Mala, que actúan como asesores de sus hijos Said (19) y Malek (20), habrían dado al Brighton «luz verde para el traspaso».
En consecuencia, se habrían reanudado las negociaciones entre el club inglés y el FC. Estas se habían frustrado en invierno, cuando, al parecer, el Colonia rechazó una oferta de 30 millones de euros por El Mala.
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A Said El Mala le ofrecen un salario de 20 millones de euros en Brighton
De hecho, el Colonia podría obtener ahora una indemnización mayor si vende al joven este verano. Según el diario *Bild*, el Brighton estaría dispuesto a aumentar «notablemente» la oferta por El Mala. Se habla de un posible modelo de traspaso en el que el Colonia podría recibir 35 millones de euros más bonificaciones. Además, se prevé una participación en caso de reventa.
Además del director deportivo del Colonia, Thomas Kessler, también estaría involucrado en las negociaciones el nuevo responsable de la planificación de la plantilla, Tim Steidten, que en su día estuvo bajo contrato en el West Ham, en las islas. Se dice que el Brighton quiere «cerrar el acuerdo rápidamente».
Para El Mala, el fichaje por los Seagulls también sería muy ventajoso. Se dice que firmará por cinco años y que cobrará un total de 20 millones de euros en concepto de salario. Gracias a una escala salarial basada en el número de partidos disputados, esta cifra podría incluso aumentar. Otra ventaja de Brighton en la pugna por el futuro del internacional alemán sub-21: el duodécimo clasificado de la Premier League también quiere fichar a su hermano Malek, que actualmente juega en el equipo sub-21 del Colonia. Otros clubes interesados no tendrían esto en mente.
Said El Mala tiene contrato con el 1. FC Köln hasta 2030
El Mala es el rayo de esperanza de esta temporada del Colonia y una de las estrellas emergentes de la Bundesliga. El fin de semana, el joven marcó su noveno gol de la temporada contra el HSV (1-1). Además, El Mala sumó cuatro asistencias. Cifras y actuaciones que despiertan el interés de muchos. Desde hace semanas se le relaciona con otros clubes. Además de con el Chelsea y el Newcastle United, rivales del Brighton en la Premier League, también se le ha vinculado como posible fichaje del FC Barcelona y del líder de la Bundesliga, el Bayern de Múnich.
El Mala llegó al FC en 2024 procedente del Viktoria de Colonia por 225 000 euros, aunque primero pasó un año en su antiguo club. Su contrato se extiende hasta 2030 y, al parecer, el Viktoria se habría asegurado un 10 % de los derechos de reventa.
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Datos de rendimiento de Said El Malas con el 1. FC Köln
Partidos disputados 28 Goles 9 Asistencias 4