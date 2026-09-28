¿Se acerca la retirada internacional? Leandro Paredes rompe su silencio sobre su futuro con Argentina mientras Lionel Messi se prepara para una emotiva despedida

El futuro internacional de Paredes con Argentina ha vuelto a estar en el punto de mira después de que el capitán guiara a Boca Juniors a una dramática victoria por 3-2 sobre Racing Club en los cuartos de final de la Copa Argentina el domingo por la noche. El experimentado centrocampista sigue fuera de la convocatoria de Argentina mientras cumple una sanción de diez partidos de la FIFA tras varios altercados después de la final del Mundial de 2026. Esa larga suspensión no ha hecho más que intensificar las especulaciones de que la carrera internacional del jugador de 32 años podría estar acercándose a su fin.