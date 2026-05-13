Según Sport Bild, el presidente honorario del FCB impulsa el fichaje de Anthony Gordon, del Newcastle United. El fichaje del jugador de 25 años sigue siendo prioritario.
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¿Se acerca el gran fichaje? Uli Hoeneß habría intervenido en las negociaciones para fichar al candidato del FC Bayern
Según el informe, el club inglés pide 92 millones de euros por Gordon, cantidad que el Bayern considera elevada. No obstante, esa cifra afectará al resto de fichajes del próximo verano.
Por ello, el director deportivo Max Eberl busca alternativas. Los candidatos son Bradley Barcola, del París Saint-Germain, y Yan Diomande, del Leipzig; aunque ambos costarían aún más que Gordon.
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Al parecer, Gordon se plantea fichar por el Bayern
Según el Daily Mail, el Bayern Múnich ha intensificado su interés en fichar a Gordon y ya ha mantenido primeras conversaciones con el Newcastle.
Por ahora no hay negociaciones intensas: el objetivo es saber cuánto pediría el Newcastle por el jugador, consciente de que Gordon busca un nuevo reto el próximo verano y que el Bayern le atrae.
Al parecer, Harry Kane quiere convencer a Anthony Gordon para que fiche por el Bayern
La trayectoria de Michael Olise, quien dejó la Premier League para fichar por el Bayern y se convirtió en un jugador de talla mundial, influye en la decisión de Gordon de incorporarse al FCB.
Según Sport Bild, su compatriota y capitán de la selección, Harry Kane, ya le habría recomendado fichar por el FCB. Además, su agente, Gordon Stipic-Wipfler, negoció en Múnich los detalles del contrato con los directivos.
Sky añade que ya existe un primer borrador con cifras, salario y duración: cinco años si se concreta el traspaso.
Sin embargo, el fichaje aún es incierto: los Magpies piden un traspaso elevado y el FC Barcelona también puja por el jugador. Según Sport y RAC1, su agente ya habló con el director deportivo azulgrana, Deco.
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Se rumorea que Vlahovic quiere fichar por el FCB
Según The Athletic, Diomande era la primera opción del Bayern, pero su traspaso superaría los 100 millones de euros, demasiado para el club.
¿O acabará Dusan Vlahovic en Múnich? Según la Gazzetta dello Sport, el Bayern es el destino soñado del delantero de la Juventus.
Durante esta temporada los rumores sobre un posible fichaje del serbio, cuyo contrato con la Vecchia Signora expira al final de la campaña, por el Bayern de Múnich no han cesado. No es la primera vez que se relaciona a Vlahovic con el Bayern: ya hubo especulaciones cuando fichó por la Juventus a principios de 2022.
La Juve quiere renovarlo, pero el acuerdo parece lejano: el club desea reducir a la mitad su salario de 12 millones netos. Hace unos días, la Gazzetta dello Sport hablaba de cinco rondas de negociaciones sin resultado.
Anthony Gordon: Estadísticas de esta temporada
Partidos jugados Goles Asistencias Tarjetas amarillas Expulsiones 46 17 5 4 1