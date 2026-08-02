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¿Se acabó para Gianni Infantino? La UEFA «acelera» sus planes para derrocar al presidente de la FIFA tras el giro de guion en el plan de venta del Mundial
La fallida revolución comercial de Infantino
El presidente de la FIFA ha quedado en una posición vulnerable después de que su propuesta de crear una filial comercial de 20.000 millones de dólares, conocida como FIFA Forward Enterprise, se viniera abajo de forma estrepitosa. El proyecto pretendía vender una participación del 20 por ciento en los activos más lucrativos de la federación a inversores privados, y un informe de ESPN identificó a una firma de inversión de Nueva York fundada por Joshua Kushner como el posible inversor principal. Sin embargo, el plan provocó una rebelión inmediata y feroz de los principales actores de poder de este deporte, lo que no dejó a Infantino otra opción que dar marcha atrás.
En un comunicado en el que confirmaba el abandono del proyecto, Infantino admitió que el plan se había vuelto demasiado tóxico para seguir adelante. «Tras escuchar atentamente todas las opiniones, ha quedado claro que el proyecto ha creado divisiones de tal naturaleza que, independientemente del nivel de apoyo, ya no redunda en el interés del objetivo planteado en primer lugar. Nuestro propósito siempre ha sido, y siempre será, unir y mejorar. Como resultado, esta propuesta no seguirá adelante», declaró Infantino.
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La UEFA lidera la iniciativa por el cambio
La UEFA ha sido la crítica más contundente de la propuesta de liquidación comercial y anteriormente amenazó con un boicot total a las competiciones de la FIFA si el plan seguía en pie. Ahora, el organismo rector europeo está «acelerando» sus esfuerzos para garantizar que Infantino no cumpla otro mandato, según Sky News. El informe sugiere que ya no es una cuestión de si Infantino será desafiado, sino de cuándo. La vicepresidenta de la UEFA, Laura McAllister, confirmó el cambio de ánimo, al afirmar que «la confianza en el presidente de la FIFA se ha visto gravemente sacudida». Además, el presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin, ha pedido a las federaciones nacionales que revoquen sus anteriores cartas de apoyo a la reelección de Infantino, según talkSPORT.
El organismo europeo publicó un duro comunicado oficial el sábado, después de que el plan se viniera abajo, dejando claro que ha perdido toda confianza en la actual dirección. El comunicado decía: «No podemos seguir así con planes secretos en plazos acelerados, urdidos por individuos sin rostro y con un beneficio dudoso para el fútbol. Debemos identificar a los responsables y exigirles responsabilidades.
«Es correcto que, en los próximos días y semanas, la UEFA trabaje con sus asociaciones y en estrecha cooperación con otras confederaciones para reflexionar sobre cómo ocurrió esto y elaborar un plan para asegurarse de que no pueda volver a suceder.
«Esa revisión debe ser exhaustiva y fundamental. Ninguna opción debe quedar descartada. La actual dirección de la FIFA no solo ha perdido la confianza de la UEFA, sino también la de muchos otros miembros de la familia del fútbol».
Posibles aspirantes y revuelta interna
Mientras comienza la búsqueda de un sucesor, varios nombres de primer nivel han sido vinculados con una candidatura a la presidencia. Aunque el dirigente de la CONCACAF Victor Montagliani es considerado un posible candidato, el presidente del PSG y de la Asociación de Clubes Europeos, Nasser Al-Khelaifi habría rechazado los llamamientos de la UEFA para presentar su candidatura, pese a su firme oposición a las recientes maniobras financieras de Infantino. El entorno de Al-Khelaifi insistió en que no tiene ninguna ambición por el cargo y que pretende seguir apoyando a las instituciones desde sus puestos actuales.
La presión también va en aumento dentro de la propia sede de la FIFA. La controvertida propuesta llevó a las dimisiones de alto nivel del asesor principal Carlos Cordeiro y del director de operaciones Kevin Lamour. En una dura crítica al estilo de gestión del presidente, Lamour describió la iniciativa como «un proyecto de una sola persona».
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El camino hacia una moción de censura
La UEFA está explorando ahora múltiples vías para forzar la salida de Infantino antes de la próxima elección prevista en 2027. Aunque una dimisión voluntaria sería el desenlace más sencillo, el organismo rector está estudiando la posibilidad de convocar un Congreso extraordinario de la FIFA. Para ello, sería necesario el respaldo de 43 de las 211 federaciones miembro para activar una votación formal de censura.
La batalla por el control del fútbol mundial está entrando en su fase más intensa. El comunicado de la UEFA concluía con una advertencia rotunda de que esta victoria sobre el plan de inversión era solo el comienzo. "Esta es una victoria para todo el fútbol. Pero no debe ser el final de la historia. La propuesta ha desaparecido. La tarea de reconstruir la confianza en la FIFA no ha hecho más que empezar". Con las relaciones entre Zúrich y Nyon en su punto más bajo de siempre, los próximos meses determinarán si Infantino puede sobrevivir al desafío más importante a su década de mandato.
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