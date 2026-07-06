Neymar, de 34 años, anunció su retiro de la selección tras la sorpresiva eliminación de Brasil en octavos del Mundial. El jugador lloró en la cancha tras perder 2-1 contra Noruega.

Aunque marcó un penalti en los últimos segundos, el legendario delantero confirmó en la zona mixta que no volverá a representar a su país. Así termina una magnífica carrera de 16 años en la élite internacional.



