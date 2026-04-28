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Phil Foden Man City GFXGetty/GOAL
Richard Martin

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¿Se acabó la etapa de Phil Foden en el Manchester City? El canterano podría marcharse para relanzar su carrera y evitar ser otro Jack Grealish

Opinion
Manchester City
P. Foden
Premier League
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En los últimos dos meses, Phil Foden ha sido más titular en Wembley que en el Etihad. Pero siempre ha acabado igual: el centrocampista del Manchester City y de Inglaterra ha sido sustituido tras una actuación muy decepcionante.

Las dos últimas actuaciones de Foden con la selección en marzo ya amenazaban su sueño de ir al Mundial. Su discreta labor con el Manchester City ante el Southampton en la semifinal de la FA Cup del sábado hace dudar sobre su futuro en el club donde ha crecido y se ha convertido, a sus 25 años, en uno de los mejores de su historia.

Hasta hace dos años, cuando lo llevó al cuarto título consecutivo de la Premier con 19 goles y ocho asistencias, su salida parecía impensable. Hace solo cuatro meses, tras marcar cinco goles en tres partidos, Guardiola afirmó que había “vuelto”.

Sin embargo, el chico que llegó al City a los ocho años y que Guardiola definió como «el jugador con más talento que había entrenado jamás» atraviesa otra mala racha en un momento clave para club y selección, por lo que podría enfrentarse a una decisión que le cambie la vida.

  • Manchester City v Southampton - Emirates FA Cup Semi FinalGetty Images Sport

    Larga sequía goleadora

    Foden fue ovacionado por la afición del City cuando Guardiola lo reemplazó por Savinho en el minuto 58 del partido del fin de semana; sin embargo, pareció más empatía que gratitud por parte de los desplazados a Wembley. Foden apenas había hecho algo frente a un rival de la Championship, mientras que Savinho generó peligro enseguida.

    Su actuación refleja su estado de forma en 2026: sin goles en 24 partidos y solo una asistencia. El encuentro ante el Southampton fue su primera titularidad en siete semanas, y que jugara mientras Erling Haaland, Jeremy Doku, Antoine Semenyo, Bernardo Silva y Marc Guehi esperaban en el banquillo recordó que ya es un suplente de lujo, reservado para dar descanso a los titulares.

    Fue suplente sin jugar ante el Liverpool en febrero y solo sumó cinco minutos contra el Arsenal en la lucha por el título. En la final de la Carabao Cup frente a los Gunners solo entró en el descuento.

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  • Manchester City v Fulham - Premier LeagueGetty Images Sport

    Una batalla perdida

    La última vez que Foden fue titular contra un rival de los «Seis Grandes» fue en el derbi contra el Manchester United en enero, cuando fue sustituido en el descanso por Rayan Cherki. Desde entonces, el internacional francés lo ha desplazado como centrocampista ofensivo titular, pero Guardiola decidió alinearlos juntos en Wembley. La prueba no funcionó: Foden obstaculizaba a Cherki y parecía bloqueado, mientras que el fichaje de 34 millones de libras dictaba el juego del City, aunque con poco éxito.

    Cherki llegó del Lyon como sucesor de Kevin De Bruyne, pero de paso le quitó el sitio a Foden. Hace poco, al preguntarle por la suplencia del inglés, Guardiola lo comparó con el francés y sentenció: en este City nadie tiene sitio garantizado, ni siquiera su “hijo predilecto” de Stockport.

    «Cherki ha estado increíble. Phil juega más o menos en esa posición y tiene que competir con Rayan», dijo Guardiola. Hay jugadores como Wayne Rooney que mantienen un nivel increíble durante 11 o 12 meses seguidos, pero al resto a veces nos baja el rendimiento. No hay que preocuparse, sino verlo como un reto.

    “En todos los títulos que hemos ganado, Phil ha estado ahí y ha sido importante. Pero estas cosas pasan; hay que pensar: ‘Vale, tengo que competir con mis compañeros que han venido del extranjero y quieren demostrar su valía en la Premier League y hacerse un nombre’”.

  • Manchester City v Fulham - Premier LeagueGetty Images Sport

    «La peor temporada», una mirada retrospectiva

    En la misma rueda de prensa, Guardiola restó importancia al bajón de Foden y lo comparó con su annus horribilis 2024-25: «La peor temporada de Phil fue la anterior; esta, hasta noviembre, fue muy buena. Al final, el jugador debe competir con sus compañeros y ellos le exigen más. Cuando llegan nuevos futbolistas y se marchan otros, a veces son mejores y hay que aceptarlo».

    Aun así, Foden podría acabar el curso con cifras similares a las de su peor campaña: 10 goles en todas las competiciones, solo dos asistencias más que entonces. Por ahora no responde al reto que le plantean los nuevos compañeros, como Cherki. 

    Tras la semifinal del sábado, Guardiola reiteró su convicción de que el canterano recuperará su mejor versión.

    «Es cuestión de tiempo que vuelva», afirmó. Al preguntarle si seguía confiando en él, respondió: «Por supuesto». 

  • Everton FC v Manchester City FC - Premier LeagueGetty Images Sport

    Paralelismos con Grealish

    Sin embargo, periodistas y aficionados sienten un déjà vu con Guardiola y Foden. En febrero, el técnico afirmó: «No tengo ninguna duda sobre Phil. Debe recuperarse y centrarse solo en jugar al fútbol y en ir a pescar. Cuando lo haga, Phil volverá».

    Es imposible no recordar sus palabras sobre otro jugador que prometía mucho para el City y Inglaterra, pero que luego cayó en el olvido: Jack Grealish.

    Cuando Grealish se quedó en el banquillo en la final de la FA Cup 2024 contra el United, Guardiola afirmó: «Volverá. Ha tenido dificultades esta temporada y Jeremy [Doku] ha dado un paso adelante increíble, pero Jack recuperará su nivel, estoy seguro».

    Sin embargo, en enero de 2025 Guardiola admitió: «¿Quiero al Jack que ganó el triplete? Sí, pero debo ser honesto».

  • England v Uruguay - International FriendlyGetty Images Sport

    La clasificación para el Mundial está en peligro

    Siete meses después, Grealish dejó el club y se fue cedido al Everton. Comenzó la temporada de forma brillante con los Toffees, pero una grave lesión en el pie truncó su campaña. Durante su convalecencia, el fin de semana aparecieron fotos de Grealish dormido en la terraza de un bar de Manchester, rodeado de botellas.

    Aunque no hay indicios de que Foden se entregue a ese estilo de vida fiestero, su carrera parece desviarse a la misma edad, 25 años. Su bajo de forma llega en mal momento: el Mundial está cerca y Thomas Tuchel ha admitido que podría dejarlo fuera de la convocatoria.

    Guardiola le instó a revertir la decisión del seleccionador tras las flojas actuaciones contra Uruguay y Japón: «No se pueden desperdiciar estas oportunidades. Si tienes una, juega lo mejor posible, porque solo se presenta cada cuatro años».

  • Newcastle United v Manchester City - Emirates FA Cup Fifth RoundGetty Images Sport

    ¿Y ahora qué?

    El futuro de Foden en el City es incierto. Su contrato vence en 2027 y, hasta hace pocos meses, su renovación parecía segura. Sin embargo, aunque el club aún quiere ofrecerle un nuevo acuerdo, los últimos acontecimientos podrían hacerle cambiar de idea.

    Es lógico que el club dude en darle un contrato largo y costoso a un jugador fuera del once, y Foden también debería pensárselo antes de firmar un acuerdo que limite sus opciones.

    Aunque parecía destinado a ser un hombre de un solo club, su salida podría ser la única manera de relanzar su carrera.

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