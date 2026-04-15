Slot erró en varias cosas esa noche, pero acertó al decir que «el gol de Dembélé demostró por qué ganó el Balón de Oro la temporada pasada». El extremo, reconvertido en delantero, había estado ineficaz hasta ese momento de la eliminatoria de cuartos de final, pero ahí mostró su calidad. De hecho, la falta de acierto del PSG en París se debió tanto a él como a cualquier otro, y él mismo desperdició una ocasión clara al enviar el balón por encima del larguero en la primera parte del partido de vuelta.

Sin embargo, el gol decisivo fue suyo: inició la jugada en su campo con un pase a Khvicha Kvaratskhelia y la culminó con un remate certero. Con el olfato goleador recuperado, no extrañó que volviera a marcar en los últimos minutos.

Aunque aún no ha alcanzado las cifras de 2025, su nueva actuación decisiva y el repunte del PSG en el momento clave le vuelven a situar como candidato al Balón de Oro, más aún con Francia entre las favoritas para el Mundial de este verano.