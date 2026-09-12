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¿Se acabó el «Set Piece FC»? Mikel Arteta revela el objetivo secreto del Arsenal esta temporada mientras el técnico de los gunners lanza una dura advertencia a la Premier League
Arteta exige más desparpajo a sus campeones
El Arsenal ha disfrutado de un brillante inicio en la defensa de su título, llamando la atención con un fútbol fluido que le ha dado tres victorias consecutivas. Aunque al Arsenal se le puso a menudo la etiqueta de "Set Piece FC" durante el triunfo liguero de la temporada pasada por su poderío en las jugadas a balón parado, todos los goles marcados en este curso han llegado en jugada.
Hablando antes del choque en el Stadium of Light, Arteta explicó su visión para la progresión del equipo: "Me gusta mucho lo que he visto del equipo hasta ahora. Desde luego, se trata del talento, pero también de asegurarnos de que lo que ocurre en el campo es lo que queremos. Y de tener esa superioridad, ese control y esa amenaza en nuestra mente.
"Es la manera en la que tenemos que seguir y evolucionar en ciertas áreas, y esa es un área en la que hemos puesto mucho énfasis y ahora hemos recuperado a muchos jugadores".
El técnico está instando a su plantilla a seguir siendo despiadada, al afirmar: "Las oportunidades y sinergias que creamos con el equipo son mucho más fuertes y vamos a seguir siendo así. Esa es siempre la intención.
"A veces es el nivel de los rivales, a veces el nivel de ejecución, y eso también tiene que aumentar para ser mucho más eficientes y dominantes a lo largo de los partidos, y vamos a seguir haciéndolo".
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El «imprevisible» Havertz lidera la ofensiva
Un factor importante en el cambio estético del Arsenal ha sido el estado de forma de Kai Havertz, cuya versatilidad sigue desconcertando a los defensas rivales. El internacional alemán ha estado en un momento brillante, aportando goles y generando ocasiones mientras actúa en varios roles a lo largo del frente de ataque. Arteta cree que el coeficiente futbolístico del delantero es lo que le distingue de sus iguales en la élite inglesa, lo que le convierte en una pesadilla para que los entrenadores preparen un plan cada fin de semana.
Sobre el papel táctico de Havertz, Arteta dijo: "La mejor posición depende de lo que exija el partido y de lo que exija el equipo ese día. Para ser lo más eficientes posible, lo más imprevisibles posible.
"Kai es extremadamente inteligente, esa es su mayor cualidad. Entiende el juego, va cinco o diez segundos por delante del partido, sabe lo que tiene, no necesita pensarlo, simplemente actúa. Y hace mejores a las personas que le rodean, que es otra cualidad enorme.
"Además, está marcando goles, está generando ocasiones, su ritmo de trabajo, como todos sabemos, es sencillamente sobresaliente. Y ahora mismo está en un gran momento emocional."
Odegaard vuelve a estar en plena forma
El regreso de Martin Odegaard a su mejor nivel también ha supuesto un impulso importante. El capitán noruego ha tenido problemas por las lesiones en las dos últimas temporadas, pero últimamente ha vuelto a parecerse al mejor de sí mismo, marcando goles decisivos para ganar ante el Chelsea y el Napoli.
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Konsa causa impacto inmediato
En defensa, la incorporación de Ezri Konsa desde el Aston Villa ha añadido una nueva dimensión de liderazgo a la zaga. El fichaje veraniego de 55 millones de libras se ha integrado sin problemas en el once inicial y se ha ganado grandes elogios de su entrenador por su presencia vocal y su personalidad.
Arteta se ha quedado impresionado por la rapidez con la que el defensa se ha asentado y añadió: «Sin duda es algo de admirar porque no es nada fácil y no deberías darlo por hecho. Pero después de hablar con mucha gente que ha trabajado con él, ya fueran miembros del cuerpo técnico o jugadores, ya tenía una idea por la forma en que todo el mundo hablaba de él.
»Que es una persona magnífica para unir a la gente. Tiene una personalidad auténtica y mucha capacidad de liderazgo.
»Y se vio el primer día, simplemente entrenó, por la manera en que hablaba, por la forma en que se presentaba. Fue muy impresionante y hasta ahora ha hecho un trabajo realmente bueno».
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