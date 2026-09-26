AFP
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¡Se acabó el pánico! La lesión de rodilla de Kylian Mbappe es menos grave de lo temido y la estrella del Real Madrid estará en condiciones para el Clásico contra el Barcelona
Diagnóstico positivo para Mbappé
La ansiedad colectiva en torno al Santiago Bernabéu por fin se ha disipado después de que el Real Madrid publicara un parte médico oficial sobre su delantero estrella. Tras su retirada prematura durante el encuentro de Francia en la Nations League ante Turquía, el jugador de 25 años se sometió a exhaustivas pruebas para determinar el alcance del daño en su pierna izquierda.
Los servicios médicos del club confirmaron que el jugador ha evitado una rotura catastrófica de ligamentos, que era la principal preocupación tanto para el club como para la selección inmediatamente después del incidente en Kocaeli.
La comunicación oficial del club señaló que las pruebas médicas han confirmado una hiperextensión de la cápsula posterior de la rodilla izquierda del jugador. fue el resultado final de los exámenes. Esta dolencia específica, una sobreextensión de la cápsula posterior, suele requerir un periodo de reposo de aproximadamente entre 10 y 12 días.
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Disponibilidad confirmada para el Clásico
Quizá la información más importante para los madridistas es que Mbappe está ahora claramente en disposición de participar en el primer Clásico de la temporada. El duelo de alto voltaje contra el Barcelona está programado para el 25 de octubre en el Spotify Camp Nou, lo que da al delantero casi un mes para recuperar por completo el ritmo de competición. Después de arrancar la temporada en un estado de forma arrollador, con ocho goles en sus primeras ocho apariciones oficiales, su presencia en la alineación sigue siendo crucial para el planteamiento táctico de Jose Mourinho en su intento por defender sus títulos nacional y europeo.
El momento de la lesión implica que probablemente se perderá el próximo choque de LaLiga contra el Villarreal y, potencialmente, el viaje de Champions League para medirse a la Roma, aunque debería volver a estar disponible poco después. El equipo médico es optimista y cree que puede estar de baja durante dos semanas antes de reincorporarse a las sesiones completas de entrenamiento con el primer equipo. Esta ventana de recuperación permite una reintegración prudente en la plantilla, garantizando que no sufra una recaída de los mismos problemas de rodilla que lastraron su nivel de rendimiento durante la temporada pasada.
Se disipan los temores iniciales de Zidane
La situación parecía inicialmente mucho más preocupante tras los comentarios llegados desde la concentración francesa. El nuevo seleccionador de Francia, Zinedine Zidane, en su debut en el banquillo, mostraba una evidente preocupación después de ver cómo su jugador franquicia se retiraba cojeando poco después de marcar el gol de la victoria.
La figura legendaria había expresado serias dudas sobre el futuro inmediato del jugador, lo que llevó a la Federación Francesa de Fútbol a permitir que el delantero regresara a España para recibir tratamiento especializado en lugar de permanecer con la selección para sus próximos compromisos ante Bélgica e Italia.
Al referirse a la lesión en ese momento, Zidane declaró: "No está bien. No vamos a correr ningún riesgo. Sufrió una lesión de rodilla al golpear el balón y la situación no parece lo bastante buena como para que pueda continuar". El técnico también añadió que por desgracia no tiene buena pinta cuando se le pidió una primera valoración en la zona mixta.
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Persisten las preocupaciones por las lesiones en defensa
Aunque las noticias sobre la delantera son enormemente positivas, el Real Madrid sigue atravesando un periodo complicado en lo que respecta a la profundidad de su defensa. El club está siguiendo de cerca a Ibrahima Konate, que también se vio obligado a abandonar la concentración de Francia debido a un problema de ligamentos en su rodilla derecha. El central ha regresado a Valdebebas para comenzar su proceso de rehabilitación y, al igual que su compañero internacional, el club confía en que pueda estar disponible para ser convocado tras la conclusión de la actual ventana internacional.
Los servicios médicos trabajarán a destajo para asegurarse de que ambos jugadores estén listos para una exigente serie de partidos que incluye encuentros de liga contra el Sevilla y el Villarreal, además de cruciales partidos de la fase de grupos de la Champions League.
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