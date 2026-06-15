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Lewis HamiltonGetty Images

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«Se acabó el largo calvario»: Lewis Hamilton, aclamado «como una deidad» tras su primera victoria con Ferrari

En el Gran Premio de Fórmula 1 de Barcelona, Lewis Hamilton celebra por fin su primera victoria con Ferrari. De repente, el heptacampeón del mundo se convierte en candidato al título.

La prensa italiana celebra a Lewis Hamilton tras su primera victoria con Ferrari: lo saca del “purgatorio”, lo aclama “como una deidad” y lo llama “un campeón atemporal”. También en otros medios se reconoce la hazaña del piloto de 41 años.

Estas son algunas opiniones de la prensa sobre el Gran Premio de Cataluña.

  • Reacciones de la prensa sobre la primera victoria de Lewis Hamilton con Ferrari: Italia

    Gazzetta dello Sport: «El largo purgatorio de Hamilton ha terminado. Con Sir Lewis, Ferrari celebra su resurgimiento tras una racha de mala suerte. Hamilton vuelve a demostrar al mundo quién es».

    La Stampa: «El regreso del rey: Hamilton es aclamado como una deidad entre la multitud roja. Llevábamos mucho tiempo esperando un día así. El destino quiso que ocurriera en Barcelona, donde, hace exactamente 30 años —el 2 de junio de 1996—, Michael Schumacher comenzó a escribir su leyenda con Ferrari».

    Corriere dello Sport: «Hamilton tardó un año en adaptarse a Ferrari. Dos horas le bastaron para recordar al mundo su talento, que nunca se olvidó. Los tifosi están conmovidos hasta las lágrimas».

    Corriere della Sera: «Sir Hamilton ha regresado como rey de la Fórmula 1: su personalidad, carácter y talento se han reforzado en estos difíciles primeros meses en Ferrari. A sus 41 años, parece un campeón atemporal».

    La Repubblica: «Hamilton, el luchador, muestra toda su pasión a sus 41 años. Su alegría por esta victoria es tan grande que casi duele».

    Tuttosport: «Con Hamilton, Ferrari puede pelear de verdad por el título mundial. El campeonato sigue abierto: el Ferrari se ha vuelto un coche muy fuerte y competitivo».

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  • Reacciones de la prensa inglesa sobre la primera victoria de Lewis Hamilton con Ferrari.

    Daily Mail: «Lewis vive su sueño. Por fin gana y respira tras un año pesadilla en Ferrari. Lidera un triplete británico y el octavo título ya asoma».

    Telegraph: «Hamilton renace. ¿Quién lo hubiera pensado? No los que lo dieron por perdido al final de su etapa en Mercedes, ni los que creían que el siete veces campeón arruinaría su reputación al quedarse rezagado con Ferrari. Al final, aún le queda mucho por dar».

    The Sun: «¡Hammertime! Lewis Hamilton llora tras su primera victoria con Ferrari; acaba con dos años de sequía».

  • Reacciones de la prensa sobre la primera victoria de Lewis Hamilton con Ferrari: Países Bajos

    De Standaard: «De repente, el octavo título mundial ya no parece imposible para Hamilton. Su fichaje por Ferrari parecía un fracaso, pero en su 31.ª carrera con la escudería, el piloto podría por fin romper su sequía. A sus 41 años, la retirada ya no está sobre la mesa; sí lo está el octavo título».

    AD.nl: «Historia del automovilismo en Barcelona. Lewis Hamilton y Ferrari, por fin encajan».

  • Reacciones de la prensa a la primera victoria de Lewis Hamilton con Ferrari: España

    AS: «Hamilton hace historia. Las victorias con Ferrari se cuentan aparte, y este domingo logró la primera. Ya era un gigante de la Fórmula 1, el más grande según las estadísticas. Pero ahora empieza un nuevo recuento».