«Se acabó el largo calvario»: Lewis Hamilton, aclamado «como una deidad» tras su primera victoria con Ferrari

Gazzetta dello Sport: «El largo purgatorio de Hamilton ha terminado. Con Sir Lewis, Ferrari celebra su resurgimiento tras una racha de mala suerte. Hamilton vuelve a demostrar al mundo quién es».

La Stampa: «El regreso del rey: Hamilton es aclamado como una deidad entre la multitud roja. Llevábamos mucho tiempo esperando un día así. El destino quiso que ocurriera en Barcelona, donde, hace exactamente 30 años —el 2 de junio de 1996—, Michael Schumacher comenzó a escribir su leyenda con Ferrari».

Corriere dello Sport: «Hamilton tardó un año en adaptarse a Ferrari. Dos horas le bastaron para recordar al mundo su talento, que nunca se olvidó. Los tifosi están conmovidos hasta las lágrimas».

Corriere della Sera: «Sir Hamilton ha regresado como rey de la Fórmula 1: su personalidad, carácter y talento se han reforzado en estos difíciles primeros meses en Ferrari. A sus 41 años, parece un campeón atemporal».

La Repubblica: «Hamilton, el luchador, muestra toda su pasión a sus 41 años. Su alegría por esta victoria es tan grande que casi duele».

Tuttosport: «Con Hamilton, Ferrari puede pelear de verdad por el título mundial. El campeonato sigue abierto: el Ferrari se ha vuelto un coche muy fuerte y competitivo».